Bybit wprowadza opcje Solana, otwierając przed inwestorami nowe horyzonty tradingowe

DUBAJ, ZEA, 28 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z dumą ogłasza, że na jej ultraszybkiej platformie pojawią się opcje Solana (SOL). Poza Bybit produkt ten dostępny jest na tylko jednej innej platformie.

SOL uzupełni ofertę opcji Bybit, w skład której wchodzą już Bitcoin (BTC) i Ether (ETH). Już dzisiaj przed traderami otwiera się cała paleta nowych strategii inwestowania w opcje SOL, które wniosą nową jakość w ich działania tradingowe, potencjalnie zwiększając rentowność inwestycji.

Bybit Expands Trading Horizons with Solana Options

Pojawienie się opcji SOL na platformie Bybit otwiera drzwi do innowacyjnych strategii tradingowych. Możliwości jest teraz więcej niż kiedykolwiek - od generowania dochodu z opcji SOL przy użyciu strategii covered call, po zabezpieczanie inwestycji z wykorzystaniem protective put.

Dostępne na platformie Bybit opcje Solana posiadają funkcje ułatwiające inwestowanie, w tym usprawniające trading w ramach Unified Trading Account (UTA). Na Bybit pojawiły się również charakteryzujące się wysoką płynnością opcje bezterminowe SOL, które zapewniają najniższe możliwe koszty hedgingu.

„Jako jedno z dwóch miejsc aktualnie oferujących opcje SOL przewidujemy, że ich potencjał rynkowy osiągnie poziom połowy wolumenu opcji ETH, wykazując zbliżony rozkład do kontraktów bezterminowych - powiedział Hao Yang, dyrektor ds. produktów finansowych w Bybit. - Rozliczane w walucie USDC opcje SOL wychodzą naprzeciw potrzebom zarówno posiadaczy opcji spot SOL, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem, jak i inwestorów poszukujących nowych metod obrotu aktywami i zarządzania związanym z nim ryzykiem".

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit

Bybit powstała w 2018 r. i jest trzecią co do wielkości giełdą kryptowalutową pod względem wolumenu obrotów, która skupia 20 mln użytkowników. Jest to profesjonalna platforma, na której traderzy i inwestorzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem aktualnych mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji można znaleźć na Bybit Press.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bybit.com

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2371861/EN_2401_T17128_NewOptions_SOL_1600x900.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg