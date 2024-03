Bybit rozšiřuje obchodní obzory o opce Solana

DUBAJ, SAE, 27. března 2024 /PRNewswire/ – Společnost Bybit , podle objemu jedna ze tří největších světových burz s kryptoměnami, hrdě oznamuje, že na své bleskurychlé platformě zavádí opce Solana (SOL). Bybit se tak stává jedním ze dvou míst, která tento produkt nabízejí.

Tento nový přírůstek se zařazuje po bok již tradičních opcí na platformě Bybit, kterými jsou Bitcoin (BTC) a Ether (ETH). Ode dneška můžou obchodníci začít zkoumat řadu nových strategií zahrnujících opce SOL, což rozšiřuje jejich obchodní zkušenosti a potenciál ziskovosti.

Opce SOL na platformě Bybit otevírají cestu k inovativním obchodním strategiím. Ať už se jedná o generování příjmů prostřednictvím krytých nákupů na podíly SOL, nebo o využití ochranných prodejů k zajištění investic, možnosti jsou teď širší než kdykoli předtím.

Opce Solana na platformě Bybit jsou vybaveny specifickými funkcemi, které si dávají za cíl umožnit obchodníkům bezproblémové obchodování v rámci jednotného obchodního účtu (UTA) ve službě Bybit. Bybit je rovněž domovem vysoce likvidních trvalých SOL zajišťujících nejnižší možné náklady na zajištění.

„Jako jedno z pouhých dvou míst, která v současné době nabízejí opce SOL, očekáváme, že tržní potenciál opcí SOL dosáhne poloviny objemu opcí ETH a bude odrážet distribuci pozorovanou u trvalých kontraktů," prohlásil Hao Yang, head of financial products at Bybit (vedoucí finančních produktů společnosti Bybit). „Cílem opcí SOL vypořádaných v USDC je uspokojit potřeby držitelů spotových dluhopisů SOL, kteří chtějí zajistit svou expozici, a také každého, kdo hledá nové způsoby obchodování a řízení rizika napříč aktivy."

