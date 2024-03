Bybit breidt handelshorizonten uit met Solana-opties

DUBAI, VAE, 28 maart 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, een van 's werelds top drie cryptobeurzen op basis van volume, kondigt met trots de introductie van Solana (SOL)-opties op haar razendsnelle platform aan. Bybit is nu een van de slechts twee aanbieders van dit product.

Met deze nieuwe toevoeging breidt Bybit zijn opties uit, die al Bitcoin (BTC) en Ether (ETH) omvatten. Vanaf vandaag kunnen handelaren een scala aan nieuwe strategieën verkennen met SOL-opties. Zij kunnen hiermee hun handelservaring en winstpotentieel verbeteren.

Bybit Expands Trading Horizons with Solana Options

Met SOL-opties opent Bybit de deur naar innovatieve handelsstrategieën. Of het nu gaat om het genereren van inkomsten via gedekte calls op SOL holdings of het inzetten van beschermende puts om beleggingen veilig te stellen, de mogelijkheden zijn nu groter dan ooit.

De Solana-opties van Bybit hebben specifieke functies die zijn ontworpen om voor handelaren naadloze trading mogelijk te maken binnen Bybit's Unified Trading Account (UTA). Bybit is ook de thuisbasis van een zeer liquide SOL-perpetual, wat zorgt voor de laagst mogelijke hedgingkosten.

"Als een van de slechts twee huidige platforms die SOL-opties aanbieden, verwachten we dat het marktpotentieel voor SOL-opties de helft van het volume aan ETH-opties zal bereiken. Dit weerspiegelt de verdeling die te zien is bij eeuwigdurende contracten," zegt Hao Yang, head of financial products, Bybit. "De SOL-opties die op USDC worden afgewikkeld zijn bedoeld om te voldoen aan de behoeften van houders van SOL-spots die hun blootstelling willen afdekken. Hiermee wordt ook naar nieuwe handels- en risicobeheermethodes gezocht aan de hand van verschillende activa."

Over Bybit

Bybit is een van de top drie beurzen voor cryptocurrency's op basis van volume met 20 miljoen gebruikers. Het in 2018 opgerichte Bybit biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

