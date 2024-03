Bybit élargit ses horizons de trading avec les options Solana

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois principales bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, est fière d'annoncer l'introduction des options Solana (SOL) sur sa plateforme ultra-rapide. Bybit est maintenant l'un des deux seuls sites à proposer ce produit.

Bybit Expands Trading Horizons with Solana Options

Cette nouveauté élargit les options de Bybit, qui comprennent déjà le bitcoin (BTC) et l'éther (ETH). À partir d'aujourd'hui, les traders peuvent explorer un éventail de nouvelles stratégies avec les options SOL, améliorant ainsi leur expérience de trading et leur potentiel de rentabilité.

Les options SOL sur Bybit ouvrent la porte à des stratégies de trading innovantes. Qu'il s'agisse de générer des revenus grâce à des options d'achat couvertes sur les avoirs SOL ou d'utiliser des options de vente de protection pour sauvegarder les investissements, les possibilités sont maintenant plus vastes que jamais.

Les options Solana de Bybit sont assorties de caractéristiques spécifiques conçues pour renforcer les capacités des traders, y compris le trading transparent au sein du compte de trading unifié (UTA) de Bybit. Bybit héberge également un SOL-perpétuel très liquide, garantissant les coûts de couverture les plus bas possibles.

« En tant que l'un des deux seuls sites actuels proposant des options SOL, nous prévoyons que le potentiel du marché pour les options SOL atteindra la moitié du volume des options ETH, reflétant la distribution observée dans les contrats perpétuels, a déclaré Hao Yang, head of financial products chez Bybit. Les options SOL réglées par l'USDC visent à répondre aux besoins des détenteurs de SOL au comptant qui cherchent à couvrir leur exposition, ainsi qu'à ceux qui recherchent de nouvelles façons de trader et de gérer le risque à travers les actifs. »

#Bybit / #TheCryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est l'un des trois premiers échanges cryptographiques au monde en termes de volume avec 20 millions d'utilisateurs depuis sa création en 2018. Cette plateforme offre aux investisseurs et aux traders en cryptomonnaies un moteur d'appariement ultrarapide, un service clientèle disponible 24 h/24 et 7 j/7, ainsi qu'un support communautaire multilingue. En outre, Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

Pour plus de détails sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press .

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.bybit.com

Pour suivre les dernières mises à jour, suivez : la communauté et les réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2371861/EN_2401_T17128_NewOptions_SOL_1600x900.jpg