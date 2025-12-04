Bybit, Mantle et Aave s'associent pour proposer à l'échelle mondiale une liquidité de niveau institutionnel de la finance décentralisée (DeFi) sur la chaîne

DUBAÏ, EAU, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus grande plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies en termes de volume de transactions, et Mantle, la couche de distribution et de liquidité à haute performance pour les actifs du monde réel, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Aave, sous la direction de TokenLogic, afin de faire progresser l'accessibilité de la finance décentralisée et de débloquer de nouveaux canaux de liquidité sur la chaîne pour les utilisateurs du monde entier.

Dans le cadre de cette collaboration, Aave sera lancé sur le réseau Mantle pour apporter les protocoles de prêt décentralisés les plus fiables du secteur à une couche 2 évolutive, peu coûteuse et compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), conçue pour les applications de niveau institutionnel et les actifs du monde réel. Cette intégration permettra aux utilisateurs de fournir, d'emprunter des actifs convertis en jetons alimentés par les écosystèmes de finance décentralisée, d'actifs du monde réel, de cryptomonnaies stables et de rejalonnement en croissance rapide de Mantle, ainsi que d'y accéder.

Ce partenariat confirme l'alignement entre Mantle et Bybit en associant l'innovation au niveau du protocole à la distribution sur une plateforme d'échange mondiale. Bybit jouant le rôle de pont de liquidité mondial, la collaboration consolidera les voies de liquidité entre les structures centralisées et décentralisées, sur la base de plans futurs visant à étudier une variété d'offres de produits sur la plateforme d'échange, notamment la cotation d'actifs ou les produits de revenus sur la chaîne, sous réserve de l'approbation réglementaire et de l'état de préparation du marché.



L'ouverture d'une nouvelle ère d'efficacité du capital sur la chaîne

Le déploiement d'Aave sur Mantle établit une base solide pour des stratégies DeFi évolutives et composables, afin de libérer de nouveaux circuits de liquidité qui profitent à la fois aux participants individuels et institutionnels.

L'infrastructure de couche 2 de Mantle améliore l'efficacité des pools de prêts d'Aave en réduisant les coûts de transaction et la latence, tout en soutenant l'activité du marché à rendement élevé.

L'infrastructure d'échange mondiale de Bybit complète cette expansion en offrant une connectabilité directe entre la liquidité centralisée, la gestion des actifs affectés en garantie et les marchés DeFi sur la chaîne pour ouvrir une voie intégrée à plus de 70 millions d'utilisateurs dans le monde.

Dans le cadre de ce partenariat seront introduits dans les pools d'Aave des programmes d'incitation au rendement basés sur le MNT. Ces incitations visent à récompenser une participation précoce, à promouvoir l'utilisation des actifs et à catalyser la formation d'une liquidité saine au sein de l'écosystème Mantle.

« Ce partenariat représente une étape majeure pour rendre la finance décentralisée réellement évolutive et accessible au niveau mondial », a déclaré Emily Bao, Key Advisor chez Mantle. « En combinant le moteur de liquidité éprouvé d'Aave avec la couche 2 à haute performance de Mantle et le rayonnement mondial de Bybit sur le marché, nous construisons une expérience financière unifiée qui fait le lien entre la liquidité des plateformes d'échange centralisées et la nouvelle génération de marchés sur la chaîne. »

« L'arrivée d'Aave sur le réseau Mantle vient à l'appui de notre mission : rendre l'infrastructure DeFi à haute performance accessible à tous », poursuit Emily. « Avec Bybit, nous créons un environnement de liquidité plus connecté, dans lequel les utilisateurs et les institutions peuvent participer efficacement au niveau mondial à des marchés décentralisés, en toute confiance. Cette collaboration prépare le terrain pour des intégrations plus poussées et de futurs débouchés sur le marché. »

« Ce déploiement sur le réseau Mantle, associé à la distribution mondiale de Bybit, relie une infrastructure de niveau institutionnel à la liquidité profonde d'Aave, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », a ajouté Stani Kulechov, Founder d'Aave Labs. « En apportant les marchés de prêts d'Aave sur le réseau à haute performance de Mantle, avec un accès direct à la plateforme d'échange Bybit, cette intégration met une finance transparente sur la chaîne d'envergure mondiale à la disposition des institutions du monde entier. »

« Le déploiement de Aave sur Mantle constitue une étape importante dans l'expansion de notre protocole à travers les réseaux à haut rendement pour faire triompher la finance décentralisée », a commenté Matthew Graham, Founder et CEO de TokenLogic. « Nous sommes impatients de voir encore beaucoup plus d'utilisateurs bénéficier des gains d'efficacité et des nouvelles sources de liquidité débloquées grâce à cette intégration avec Mantle et Bybit. »

Propulser la finance intégrée sur la chaîne vers l'avenir

Le partenariat entre Bybit, Mantle et Aave représente un pas décisif vers un système financier plus unifié, plus liquide et plus accessible sur la chaîne. En combinant la sécurité du protocole d'Aave, les performances d'exécution de Mantle et la distribution mondiale de Bybit, cette collaboration jette les bases de la prochaine phase d'une infrastructure DeFi évolutive, où les capitaux peuvent se déplacer en toute fluidité entre les plateformes centralisées et les protocoles décentralisés.

Ensemble, les partenaires entendent accélérer l'adoption de la finance décentralisée au niveau mondial et proposer un environnement financier sans friction aux utilisateurs particuliers, aux concepteurs et aux institutions dans le monde entier.

À propos de Mantle

Mantle se positionne comme la première couche de distribution et passerelle permettant aux institutions et à la finance traditionnelle (TradFi) d'avoir accès à la liquidité sur la chaîne et aux actifs du monde réel, afin d'améliorer la circulation des flux financiers du monde réel.

Riche d'une communauté détenant plus de quatre milliards de dollars d'actifs, Mantle combine crédibilité, liquidité et évolutivité avec une infrastructure de niveau institutionnel pour soutenir l'adoption à grande échelle. Son écosystème, ancré sur le $MNT au sein de Bybit, est encore développé à travers des projets d'écosystème de base, notamment mETH, fBTC ou MI4. À cela s'ajoutent les partenariats conclus par le réseau Mantle avec des émetteurs et des protocoles de premier plan tels qu'Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct ou EigenLayer.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plus grande plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies en termes de volume de transactions, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans le monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et égal pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputée pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit jette des ponts entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

À propos d'Aave

Enregistrant 55 milliards de dollars de dépôts et plus de 23 milliards de dollars de prêts actifs, Aave est la plateforme de finance décentralisée (DeFi) la plus importante et la plus fiable du monde. Construite entièrement sur un logiciel de chaîne de blocs et régie par sa communauté de détenteurs de jetons AAVE, la plateforme Aave fonctionne comme un réseau mondial d'épargne et d'emprunt sur lequel les personnes peuvent dégager des revenus en déposant des cryptomonnaies, stables ou non, emprunter instantanément en utilisant des cryptoactifs comme garantie, épargner et faire fructifier leurs actifs automatiquement, ou encore échanger des jetons directement sur la plateforme. Tout fonctionne sur la base de contrats intelligents transparents, sans banque et sans bureaucratie, avec un accès ouvert en continu dans le monde entier. Veuillez consulter le site Aave.com

À propos de TokenLogic

Pionnier de la gestion d'actifs sans dépositaire et des solutions de croissance sur la chaîne, TokenLogic permet aux particuliers et aux institutions d'optimiser le potentiel de la finance décentralisée. Fournisseur de services Aave, TokenLogic met à disposition ses compétences spécialisées en matière de gestion de trésorerie, d'analyse de protocole et d'initiatives de croissance du GHO afin de renforcer et d'étendre l'adoption de cette cryptomonnaie stable d'Aave et de l'écosystème de liquidité plus large du protocole Aave. Fondé sur les principes de transparence, de sécurité et d'autonomie des utilisateurs, TokenLogic conçoit des stratégies mises en œuvre par des contrats intelligents qui aident les utilisateurs à garder le contrôle total de leurs actifs tout en bénéficiant d'une gestion élaborée des rendements et de la liquidité. La société continue de développer sa gamme de produits à travers les principaux écosystèmes de finance décentralisée pour redéfinir la manière dont les capitaux se déplacent et s'accroissent sur la chaîne.

