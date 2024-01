Bybit Web3 dévoile NFT Pro : Redéfinir l'ouverture dans les NFT

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 15 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , la troisième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume, est ravie d'annoncer que son unité Web3 dévoile NFT Pro , la plateforme révolutionnaire qui rend le monde passionnant des NFT accessible et gratifiant pour tous. Avec l'une des collections les plus vastes et les plus diversifiées au monde, NFT Pro de Bybit simplifie l'exploration des NFT et permet aux utilisateurs de naviguer en toute transparence dans l'écosystème Web3 en constante évolution.

« Nous sommes ravis de dévoiler NFT Pro comme la pierre angulaire de notre mission visant à redéfinir l'ouverture du Web3, a déclaré Ben Zhou, co-founder et CEO de Bybit. Le Web3 devrait être un outil d'autonomisation, et non d'exclusivité. NFT Pro accueille tout le monde — des collectionneurs chevronnés aux nouveaux curieux — et les invite à nous rejoindre pour façonner un avenir où tout le monde peut posséder une partie du métavers. »

Un pont entre le Web2 et le Web3

NFT Pro fait office de pont entre le Web2 et le Web3, accueillant les collaborateurs du web traditionnel à bras ouverts. Les utilisateurs bénéficient d'un accès anticipé exclusif à des collaborations NFT de classe mondiale avec des musiciens, des artistes, des athlètes et des icônes culturelles du monde entier grâce à des boutiques de NFT dédiées et des lancements exclusifs. Cette passerelle ouvre non seulement des portes aux fans et aux collectionneurs, mais elle permet également à des personnalités établies de découvrir le potentiel du Web3.

Des caractéristiques révolutionnaires qui améliorent l'expérience de collecte et d'échange des NFT :

1. Une liquidité accrue grâce à l'intégration multiplateforme

NFT Pro s'intègre de manière transparente à diverses marketplaces NFT, ce qui vous permet d'acheter des NFT directement sur la plateforme. En outre, il exécute et prend en charge des ordres en attente simultanés sur plusieurs plateformes, ce qui permet à nos utilisateurs de conserver une longueur d'avance sur le marché dynamique des NFT.

2. Une expérience utilisateur simplifiée grâce à des transactions rapides

NFT Pro, qui permet d'effectuer des transactions à une vitesse sans précédent, constitue une nouvelle référence pour les plateformes NFT. Les optimisations du volume de données locales sur la plateforme NFT Pro contribuent à une expérience de trading parfaitement efficace et plus fluide.

3. Un trading rentable avec des frais réduits et des transactions plus rapides

Bybit NFT Pro présente une sélection intelligente de comparaisons de marché. Les utilisateurs peuvent bénéficier de frais plus compétitifs et de vitesses de transaction plus rapides, ce qui rend leur expérience de trading à la fois rentable et efficace.

4. Lancement rapide d'actifs NFT populaires

NFT Pro dispose d'un large éventail d'actifs NFT recherchés, avec des projets Ethereum (ETH) de premier ordre et en vogue. Cette vitesse est supérieure à celle de la plupart des concurrents sur le marché. Plus impressionnant encore, nous synchronisons et lançons de nouveaux actifs sur notre plateforme dans un délai remarquable d'une minute.

5. Des récompenses pour le parcours de chaque passionné de NFT

NFT Pro encourage la participation active en récompensant les utilisateurs avec des points pour chaque achat et échange NFT. Ces points donnent accès à d'incroyables cagnottes et à des NFT exclusifs, ajoutant une dimension ludique et gratifiante à la collecte et à l'échange de NFT. Le programme de récompense se développe parallèlement à la plateforme, introduisant régulièrement de nouvelles offres telles que des jetons ou des NFT.

Que vous soyez un collectionneur de NFT chevronné ou que vous commenciez tout juste votre aventure dans le Web3, Bybit's NFT Pro est la clé pour débloquer un monde de possibilités dans l'univers du Web3. Bybit Web3 repose sur la confiance et la sécurité, en donnant la priorité à la sécurité des utilisateurs grâce à des mesures de sécurité robustes qui garantissent que les NFT de grande valeur sont toujours protégés.

