Café Julius Meinl compensa "a ocasião mais perdida" do ano com a campanha "Say Hello" ("Diga Olá")

A maioria dos entrevistados deixou de ter contato social e 81% disseram que conversar com um amigo ou um desconhecido causava um impacto positivo em seu bem-estar.

O estudo conduzido pela torrefadora de café vienense Julius Meinl e pela OnePoll nas cidades de Londres, Viena, Milão e Bucareste, em abril de 2021, mostrou que entre março de 2020 e março de 2021 os moradores de cidades europeias deixaram de ter, em média, um quarto das conversas que normalmente costumavam ter com pessoas desconhecidas.

Os moradores de Londres foram os que mais perderam, deixando de aproveitar 6,3 milhões de oportunidades de conhecer novas pessoas, enquanto os de Viena perderam 2,5 milhões e os de Milão, 2,1 milhões de ocasiões.

A Julius Meinl perguntou aos moradores das cidades se a postura deles em relação a desconhecidos havia mudado durante a pandemia. Entre os entrevistados, 36% disseram que atualmente são mais propensos a dizer "olá" a um desconhecido do que eram antes da Covid-19.

Um em cada dez disse que estaria muito mais propenso a dizer "olá", alegando que agora se sentia "mais conectado" com outras pessoas em consequência da crise mundial. Apenas 20% disseram estar menos propensos a dizer "olá", e entre as restrições para iniciar uma nova conversa estão falta de confiança, nervosismo ao falar com as pessoas e medo da propagação do vírus.

Os londrinos são os mais sociáveis, dos quais quase a metade (48%) afirmou que estaria mais propenso a dizer "olá" e um em cada cinco (20%) estaria muito mais propenso. Apenas 12% disseram que estariam menos propensos em comparação com um quarto daqueles que vivem em Bucareste e Milão.

Um em cada cinco entrevistados disse que o lugar mais provável onde iniciariam uma nova conversa seria em um café.

Para oferecer suporte a cafés, hotéis e restaurantes em todo o mundo, à medida que começarem a reabrir, e compensar os milhares de momentos perdidos, a Julius Meinl aumentará as conexões em torno do café por meio de sua campanha "Say Hello". Com lançamento global a partir de 1º de junho de 2021, os consumidores do café Julius Meinl serão incentivados a "Dizer Olá" a um amigo ou desconhecido, presenteá-los com uma xícara do café Julius Meinl e compartilhar um momento juntos. www.juliusmeinl.com/Say-Hello

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507658/Julius_Meinl_Say_Hello.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1507657/Julius_Meinl_Logo.jpg

FONTE Julius Meinl

