Capacitando melhor o mundo com a tecnologia, a Hisense e a FIFA criam um futuro perfeito por meio de colaborações de longo prazo

QINGDAO, China, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 27 de julho, o Dr. Lan Lin, presidente da Hisense Group Holdings Co., Ltd., e Franjo Bobinac, vice-presidente da Hisense International Co., Ltd., foram convidados a visitar e se reunir com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e com executivos na sede da FIFA, em Zurique. Foi a primeira reunião oficial entre a Hisense e a FIFA, em que as duas organizações tiveram diálogos profundos sobre as colaborações de longo prazo e fizeram uma visita pela sede da FIFA.

Tecnologia para uma vida melhor, criando uma experiência de campeonato perfeita

Antes do início da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018™, a sede da FIFA recebeu a primeira TV a laser Hisense Dual Color 4K L7 de 100 polegadas do mundo. Hoje, a Hisense obteve o reconhecimento da FIFA e instalou novamente três novas TVs a laser na sede da FIFA. Antes da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™, com sua tecnologia de última geração, a Hisense apresentou à sede da FIFA um nível mais alto de experiência de visualização de campeonatos com a primeira TV a laser Tri-Chroma L9G do mundo. Durante as reuniões, executivos de ambos os lados participaram, juntos, de um campeonato empolgante usando a TV a laser L9G da Hisense.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou anteriormente, no evento Hisense Open Day: "Os produtos interessantes e a tecnologia de ponta da Hisense oferecerão aos fãs de futebol uma experiência de visualização incrível. Por meio da inovação tecnológica, uniremos forças para oferecer aos fãs uma Copa do Mundo da FIFA inesquecível."

Além de receber o reconhecimento da FIFA, a TV a laser da Hisense também recebeu o reconhecimento de muitos consumidores globais. Como o produto de primeira linha da Hisense, a TV a laser da Hisense apareceu em eventos internacionais, como o Harvard China Forum e o United Nations Chinese Day, e entrou na família real nos Emirados Árabes Unidos, tornando-se uma das melhores opções dos consumidores. De janeiro a junho deste ano, as vendas de TVs a laser da Hisense na Austrália, França, Canadá e outros mercados estrangeiros superaram as vendas anuais do ano passado.

Construindo um futuro sustentável por meio de estreita colaboração

A Hisense se concentrou na responsabilidade social e se empenhou para contribuir ainda mais para o desenvolvimento global sustentável. Adotando a mesma filosofia da FIFA, a Hisense também cooperou com a FIFA Foundation, comprometendo-se com a caridade e o desenvolvimento sustentável.

Em setembro de 2022, a Hisense participará do evento FIFA Football for Schools, realizando um workshop divertido e educativo para as crianças da África do Sul, a fim de dar a elas mais apoio emocional, além de aumentar a conscientização ambiental global, convocando também o público para construir um planeta sustentável com vistas a um futuro mais verde.

A Hisense sempre aderiu ao marketing esportivo e à formação de parcerias colaborativas intensas com a FIFA. Beneficiando-se de sua posição de patrocinadora, a força e o reconhecimento da marca Hisense aumentaram substancialmente, expandindo com sucesso seus negócios globais. Em 2022, a Hisense ficou em sétimo lugar na KANTAR BrandZ™ Chinese Top 50 Brand Builders e em primeiro lugar na categoria de eletrodomésticos. Impulsionada por sua capacidade de P&D globalmente integrada, a Hisense lançou produtos tecnológicos de forma consistente, o que contribuiu para que o faturamento da Hisense atingisse RMB 73,1 bilhões de janeiro a maio de 2022.

Na Copa do Mundo FIFA Catar 2022™, a Hisense trabalhará em estreita colaboração com a FIFA para oferecer melhores experiências de campeonato aos consumidores globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869005/image_5015956_30590776.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869006/image_5015956_30590870.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869019/image_5015956_30591026.jpg

FONTE Hisense

