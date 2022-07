La technologie au service d'un monde meilleur : les collaborations à long terme entre Hisense et la FIFA assurent un avenir parfait

QINGDAO, Chine, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 27 juillet dernier, Lan Lin, président de Hisense Group Holdings Co., Ltd, et Franjo Bobinac, vice-président de Hisense International Co., Ltd, ont été invités à rencontrer le président de la FIFA, Gianni Infantino, et les dirigeants de la fédération au siège de la FIFA à Zurich. Il s'agissait de la première rencontre officielle entre Hisense et la FIFA. Les deux organisations ont échangé de manière approfondie sur leurs collaborations à long terme et ont visité le siège de la FIFA.

La technologie au service de la vie : création du championnat idéal

Avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, le siège de la FIFA a reçu le premier téléviseur Hisense Laser L7 Dual Color 100 pouces 4K au monde. Aujourd'hui, la FIFA témoigne de sa reconnaissance envers Hisense et fait installer trois nouveaux téléviseurs laser à son siège. En préparation de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, grâce à sa technologie de pointe, Hisense a présenté une expérience de visionnage du tournoi de niveau supérieur grâce au premier téléviseur laser trichrome L9G au monde installé au siège de la FIFA. Au cours de leurs réunions, les cadres des deux parties ont assisté ensemble à un championnat captivant sur le téléviseur Hisense Laser TV L9G.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré lors de la journée portes ouvertes d'Hisense : « Les produits attractifs et la technologie de pointe d'Hisense offriront aux passionnés de football une expérience visuelle exceptionnelle. Grâce à l'innovation technologique, nous unirons nos forces pour faire vivre aux supporters une Coupe du Monde de la FIFA inoubliable. »

En plus de recevoir la reconnaissance de la FIFA, Hisense Laser TV a également conquis de nombreux consommateurs du monde entier. Produit haut de gamme de Hisense, le téléviseur laser Hisense a été utilisé lors d'événements internationaux tels que le Harvard China Forum et la Journée chinoise des Nations Unies, et a fait son entrée dans la famille royale des EAU, devenant ainsi l'un des meilleurs choix des consommateurs. De janvier à juin de cette année, les ventes de Hisense Laser TV en Australie, en France, au Canada et sur d'autres marchés étrangers ont dépassé les ventes annuelles de l'année dernière.

Construire un avenir durable grâce à une étroite collaboration

Hisense a mis l'accent sur la responsabilité sociale et s'efforce de contribuer davantage au développement durable à l'échelle mondiale. Adhérant à la même philosophie que la FIFA, Hisense a également coopéré avec la Fondation de la FIFA, s'engageant ainsi en faveur de la solidarité et du développement durable.

En septembre 2022, Hisense participera à l'événement Football for Schools de la FIFA, en proposant un atelier ludique et éducatif aux enfants sud-africains afin de leur apporter un soutien affectif plus important tout en augmentant la sensibilisation à l'environnement dans le monde, et en incitant le public à construire une planète durable pour un avenir plus respectueux de l'environnement.

Hisense a toujours adhéré au marketing sportif et a formé des partenariats de collaboration intensive avec la FIFA. Grâce à sa position de sponsor, la force et la notoriété de la marque Hisense se sont considérablement accrues, ce qui a permis le développement de son activité à l'échelle mondiale. En 2022, Hisense a été classé 7e dans le classement des 50 premières marques mondiales chinoises établi par KANTAR BrandZ™, et 1er dans la catégorie des appareils électroménagers. Grâce à sa capacité de recherche et développement intégrée au niveau mondial, Hisense a régulièrement proposé des produits technologiques, ce qui a contribué à porter ses recettes à 73,1 milliards de renminbis entre janvier et mai 2022.

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, Hisense travaillera en étroite collaboration avec la FIFA afin de faire vivre aux consommateurs du monde entier un championnat exceptionnel.

