Spoločnosť Hisense a FIFA vytvárajú dokonalú budúcnosť prostredníctvom dlhodobej spolupráce

ČCHING-TAO, Čína, 29. júla 2022 /PRNewswire/ -- 27. júla dr. Lan Lin, predseda predstavenstva Hisense Group Holdings Co., Ltd., a Franjo Bobinac, viceprezident Hisense International Co., Ltd., boli pozvaní na návštevu a stretnutie s prezidentom FIFA Giannim Infantinom a vedúcimi pracovníkmi v sídle FIFA v Zürichu. Išlo o prvé oficiálne stretnutie medzi spoločnosťami Hisense a FIFA, na ktorom obe organizácie podrobne komunikovali o dlhodobej spolupráci a prezreli si sídlo FIFA.

Technológia pre lepší život, vytvorenie dokonalého zážitku z turnaja

Pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup Russia 2018™ privítala centrála FIFA prvý 100-palcový laserový televízor Dual Color 4K Hisense L7 na svete. Spoločnosť Hisense dnes úspešne získala uznanie FIFA a v sídle FIFA opäť nainštalovala 3 nové laserové televízory. Pred majstrovstvami sveta vo futbale FIFA World Cup Qatar 2022™ predstavila spoločnosť Hisense vďaka svojej najmodernejšej technológii vyššiu úroveň zážitku zo sledovania turnaja s prvým laserovým televízorom Tri-Chroma L9G na svete určeným pre centrálu FIFA. Počas stretnutí si vedúci pracovníci oboch strán spoločne vychutnali napínavý turnaj na modeli Hisense Laser TV L9G.

Prezident FIFA, Gianni Infantino, sa predtým na podujatí Hisense Open Day vyjadril: „Atraktívne produkty Hisense a špičkové technológie poskytnú futbalovým fanúšikom úžasný zážitok zo sledovania. Prostredníctvom technologických inovácií spojíme svoje sily, aby sme fanúšikom priniesli nezabudnuteľné majstrovstvá sveta vo futbale."

Okrem uznania od FIFA si laserový televízor Hisense získal uznanie aj od mnohých svetových spotrebiteľov. Ako prémiový produkt spoločnosti Hisense sa laserový televízor Hisense objavil na medzinárodných podujatiach, ako je Čínske fórum v Harvarde a Čínsky deň v OSN, a dostal sa do kráľovskej rodiny v Spojených arabských emirátoch, čím sa stal jednou z najlepších volieb spotrebiteľov. Od januára do júna tohto roka predaj laserových televízorov Hisense v Austrálii, Francúzsku, Kanade a na ďalších zahraničných trhoch prekročil minuloročný predaj.

Budovanie udržateľnej budúcnosti prostredníctvom úzkej spolupráce

Spoločnosť Hisense sa zamerala na spoločenskú zodpovednosť a snahu ďalej prispievať k udržateľnému globálnemu rozvoju. Spoločnosť Hisense, ktorá sa riadi rovnakou filozofiou ako FIFA, tiež spolupracuje s nadáciou FIFA a zaväzuje sa k charite a trvalo udržateľnému rozvoju.

V septembri 2022 sa spoločnosť Hisense zúčastní na podujatí FIFA Football for Schools Event, ktoré prinesie zábavno-vzdelávací workshop pre juhoafrické deti, s cieľom poskytnúť im viac emocionálnej podpory a zároveň zvýšiť globálne environmentálne povedomie a zapojiť verejnosť do budovania udržateľnej planéty pre zelenšiu budúcnosť.

Spoločnosť Hisense sa vždy držala športového marketingu a vytvárala intenzívnu spoluprácu so spoločnosťou FIFA. Vďaka svojmu sponzorskému postaveniu sa sila a povedomie o značke Hisense výrazne zvýšili, čím sa úspešne rozšírilo jej globálne podnikanie. V roku 2022 sa spoločnosť Hisense umiestnila na 7. mieste v rebríčku KANTAR BrandZ™ Chinese Global Top 50 Brand Builders a na 1. mieste v kategórii domácich spotrebičov. Vďaka globálne integrovaným výskumným a vývojovým kapacitám spoločnosť Hisense dôsledne uvádzala na trh technologické produkty, čo prispelo k tomu, že od januára do mája 2022 dosiahli tržby spoločnosti Hisense 73,1 miliardy čínskych jüanov.

Na majstrovstvách sveta vo futbale FIFA World Cup Qatar 2022™ bude spoločnosť Hisense úzko spolupracovať s FIFA s cieľom priniesť globálnym spotrebiteľom lepšie zážitky z turnaja.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1869005/image_5015956_30590776.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1869006/image_5015956_30590870.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1869019/image_5015956_30591026.jpg

SOURCE Hisense