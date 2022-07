Buscando propiciar un mundo mejor a través de la tecnología, Hisense y la FIFA crean un futuro perfecto a través de colaboraciones a largo plazo

QINGDAO, China, 29 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- El 27 de julio, el Dr. Lan Lin, presidente de Hisense Group Holdings Co., Ltd., y Franjo Bobinac, vicepresidente de Hisense International Co., Ltd., fueron invitados a visitar y reunirse con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y otros ejecutivos en la sede de la Federación en Zúrich. Esta fue la primera reunión oficial entre Hisense y la FIFA, donde ambas organizaciones sostuvieron una profunda conversación acerca de las colaboraciones a largo plazo y recorrieron la sede de la organización.

Tecnología para una vida mejor; crear una experiencia perfecta para el torneo

Antes de que se inaugurara la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, la sede central de la FIFA recibió el primer Hisense Laser TV L7 4K bicolor de 100 pulgadas del mundo. El día de hoy, Hisense obtuvo con éxito el reconocimiento de la FIFA e instaló nuevamente tres nuevos Laser TV en su sede central. Previo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, a través de su tecnología de última generación, Hisense le presentó a la sede de la FIFA un mayor nivel para la experiencia de visualización del torneo con el primer Laser TV L9G TriChroma. Durante las reuniones, ejecutivos de ambas partes disfrutaron juntos de un emocionante torneo con el Hisense Laser TV L9G.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya había expresado en el evento del día de apertura de Hisense: "Los atractivos productos y la tecnología de vanguardia de Hisense les ofrecerán a los fanáticos del fútbol una experiencia de visualización increíble. A través de la innovación tecnológica, uniremos fuerzas para ofrecerles a los fanáticos una Copa Mundial de la FIFA inolvidable".

Además de recibir el reconocimiento de la FIFA, el Hisense Laser TV también ha sido halagado por muchos consumidores en todo el mundo. Como producto prémium de la marca, el Hisense Laser TV ha estado presente en diferentes eventos internacionales, como el Foro Harvard China y el Día de las Naciones Unidas en China, e ingresó a la familia real de los EAU, con lo que se ha convertido en una de las elecciones predilectas de los consumidores. Entre enero y junio de este año, las ventas del Hisense Laser TV en Australia, Francia, Canadá y otros mercados extranjeros superaron las ventas anuales del año pasado.

Construir un futuro sostenible a través de la estrecha colaboración

Hisense se ha enfocado en la responsabilidad social y se esfuerza por contribuir aún más al desarrollo global sostenible. Siguiendo la misma filosofía de la FIFA, Hisense también ha cooperado con la Fundación FIFA mediante sus compromisos con la caridad y el desarrollo sostenible.

En septiembre de 2022, Hisense participará en el evento Fútbol para escuelas de la FIFA, que ofrecerá un taller educativo y divertido para niños sudafricanos que busca brindarles un apoyo más emocional y aumentar la conciencia ambiental a nivel mundial, así como alentar al público a construir un planeta sostenible para un futuro más ecológico.

Hisense siempre se ha adherido al marketing deportivo y ha formado profundas alianzas colaborativas con la FIFA. Gracias a su posición como patrocinador, la fortaleza y la difusión de la marca de Hisense han aumentado sustancialmente, lo que ha ampliando con éxito su negocio a nivel global. En 2022, Hisense ocupó el séptimo lugar en la categoría de los 50 mejores constructores de marcas chinas globales y el primer lugar en la categoría de electrodomésticos de KANTAR BrandZ™. Impulsado por la capacidad en I+D integrada a nivel mundial, Hisense ha lanzado productos tecnológicos de manera consistente, lo que contribuyó a que entre enero y mayo de 2022 sus ingresos llegaran a RMB 73.100 millones.

Para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, Hisense trabajará en estrecha colaboración con la FIFA para ofrecerles mejores experiencias del torneo a los consumidores de todo el mundo.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1869005/image_5015956_30590776.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1869006/image_5015956_30590870.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1869019/image_5015956_30591026.jpg

FUENTE Hisense

