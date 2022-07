Lepszy świat dzięki technologii - długoterminowa współpraca Hisense i FIFA tworzą doskonałą przyszłość

QINGDAO, Chiny, 29 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- 27 lipca Dr. Lan Lin, prezes Hisense Group Holdings Co., Ltd., i Franjo Bobinac, wiceprezes Hisense International Co., Ltd., otrzymali zaproszenie na rozmowę z przewodniczącym Giannim Infantinem i kierownictwem FIFA w siedzibie organizacji w Zurychu. Było to pierwsze oficjalne spotkanie pomiędzy Hisense a FIFA. Przedstawiciele obu podmiotów omówili szczegółowe kwestie dotyczące długoterminowej współpracy i odbyli wycieczkę po siedzibie FIFA.

Technologia dla lepszego życia, która zapewni doskonałe wrażenia z turnieju

Przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji (FIFA World Cup Russia 2018™), w siedzibie FIFA zainstalowano pierwszy na świecie 100-calowy telewizor 4K Hisense Laser TV L7 w technologii Dual Color. Dziś spółka Hisense również zdobyła uznanie FIFA i zamontowała w jej siedzibie 3 nowe urządzenia typu Laser TV. Przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze (FIFA World Cup Qatar 2022™), dzięki swojej najnowocześniejszej technologii, spółka Hisense zaprezentowała wyższy poziom oglądania turniejów pokazując pierwszy na świecie telewizor Tri-Chroma Laser TV L9G dla siedziby FIFA. W trakcie spotkań kadra zarządzająca obu podmiotów wspólnie oglądała fascynujące mecze na urządzeniu Hisense Laser TV L9G.

Przewodniczący FIFA Gianni Infantino powiedział wcześniej na wydarzeniu Hisense Open Day: „Przykuwające uwagę produkty i najnowocześniejsze technologie Hisense zapewnią fanom futbolu niesamowite doświadczenia z oglądania. Połączymy siły i dzięki innowacjom technologicznym zapewnimy fanom niezapomniane Mistrzostwa Świata".

Poza aprobatą FIFA, telewizor Hisense Laser TV zdobył również uznanie wielu globalnych konsumentów. Jako produkt premium tej marki, Hisense Laser TV pojawia się na międzynarodowych wydarzeniach, takich jak Harvard China Forum i Dzień Chiński ONZ, trafił także do rodziny królewskiej ZEA i stał się jednym z najlepszych wyborów dla konsumentów. Od stycznia do czerwca br. sprzedaż Hisense Laser TV w Australii, Francji, Kanadzie i na innych zagranicznych rynkach przekroczyła sprzedaż za cały zeszły rok.

Bliska współpraca na rzecz zrównoważonej przyszłości

Hisense nieprzerwanie skupia się na działaniach z zakresu odpowiedzialności społecznej i stara się wnosić coraz większy wkład w zrównoważony rozwój na całym świecie. Wyznając tę samą filozofię, co FIFA, Hisense współpracuje również z Fundacją FIFA i uczestniczy w kampaniach charytatywnych i na rzecz zrównoważonego rozwoju.

We wrześniu 2022 r. przedstawiciele Hisense wezmą udział w wydarzeniu FIFA Football for Schools (Piłka nożna dla szkół). Będą to warsztaty rozrywkowo-edukacyjne dla dzieci z Republiki Południowej Afryki, które zapewnią im wsparcie emocjonalne, jednocześnie podnosząc globalną świadomość środowiskową i angażując społeczeństwo w kształtowanie zrównoważonej planety i bardziej ekologicznej przyszłości.

Hisense zawsze interesował się marketingiem sportowym i intensywnie współpracuje z FIFA. Dzięki pozycji sponsora, Hisense uzyskał znaczące zwiększenie siły i świadomości marki, co wpłynęło na rozszerzenie globalnej działalności spółki. W 2022 r. marka Hisense zajeła 7. miejsce w rankingu najlepiej rozwijających się marek KANTAR Brandz™ Chinese Global Top 50 Brand Builders oraz 1. miejsce w kategorii sprzętu gospodarstwa domowego. Napędzana przez swój globalny potencjał badawczo-rozwojowy, spółka Hisense stale wprowadza na rynek produkty technologiczne, które przyczyniły się do uzyskania przychodów sięgających 73,1 mld RMB w okresie od stycznia do maja 2022 r.

Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 r. w Katarze, Hisense będzie blisko współpracować z FIFA, aby zapewnić lepsze doświadczenia uczestnictwa w turnieju konsumentom z całego świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1869005/image_5015956_30590776.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1869006/image_5015956_30590870.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1869019/image_5015956_30591026.jpg

SOURCE Hisense