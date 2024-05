Carl's Jr. rozszerza działalność na Wielką Brytanię i Irlandię w oparciu o nową umowę licencyjną z Boparan Restaurant Group

FRANKLIN, Tennessee, 22 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE") ogłosiła zawarcie nowej umowy z Boparan Restaurant Group („BRG") dotyczącej rozwoju sieci restauracji Carl's Jr.® w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii („terytorium objęte umową"). Współpraca ta przyczyni się do rozszerzenia międzynarodowego zasięgu CKE i zapewni gościom dostęp do różnorodnych smaków, z których marka jest znana na całym świecie. Godne uwagi menu Carl's Jr. obejmuje wyjątkowe, soczyste burgery z grilla, ręcznie panierowane paluszki drobiowe Chicken Tenders™ i ręcznie robione koktajle lodowe Shake™.

Na mocy umowy BRG będzie otwierać, prowadzić i franszyzować restauracje na terytorium objętym umową, działając w charakterze wyłącznego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój sieci Carl's Jr. Ustanowione partnerstwo jeszcze bardziej umocni pozycję Carl's Jr. na rynku europejskim, gdzie blisko 100 restauracji funkcjonuje obecnie pod tą marką w Hiszpanii, Francji, Danii, Turcji i Szwajcarii.

„W ramach naszego strategicznego planu rozwoju od dłuższego czasu skupiamy się na Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii. Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że możemy zaspokajać międzynarodowe zapotrzebowanie na nasze charakterystyczne smaki" - powiedział Mike Woida, prezes CKE International.

„Międzynarodowy sukces Carl's Jr. mówi sam za siebie. Marka oferuje fantastyczną jakość żywności i doskonałe innowacje, a my z niecierpliwością czekamy na wdrożenie ustanowionej w Kalifornii wizji „Eat Like You Mean It" w Wielkiej Brytanii" – powiedział Satnam Leihal, dyrektor generalny BRG. „To partnerstwo doskonale współgra z naszym zaangażowaniem na rzecz zapewniania wyjątkowych doznań kulinarnych, dlatego nie możemy się doczekać wprowadzenia Carl's Jr. na rynek brytyjski i irlandzki".

Sieć restauracji z Kalifornii, która posiada bogate dziedzictwo i działa na rynku od ponad 80 lat, przyspiesza plany globalnej ekspansji. CKE prowadzi obecnie ponad 1100 międzynarodowych restauracji w ponad 35 krajach na całym świecie.

„BRG ma udokumentowane sukcesy i podziela naszą wizję dla Carl's Jr. w Wielkiej Brytanii. Cieszy nas perspektywa obsługi gości w tym regionie, która wpisuje się w nasze działania ukierunkowane na globalny rozwój" - powiedział Woida.

CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc., prywatny holding spółek z siedzibą we Franklin, w stanie Tennessee, zarządza i kieruje restauracjami Carl's Jr.® and Hardee's® – dwiema ulubionymi markami znanymi z innowacyjnego menu i pozycji typu premium, wśród których można znaleźć kultowe burgery z grilla i ręcznie panierowane paluszki drobiowe Hand-Breaded Chicken Tenders™. Carl's Jr. Restaurants LLC i Hardee's Restaurants LLC działają zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej, obsługując sieć ponad 3,6 tys. restauracji franszyzowych i obiektów prowadzonych przez firmę w kraju i na ponad 35 rynkach międzynarodowych i terytoriach USA. Aby uzyskać więcej informacji o CKE zapraszamy na stronę www.ckr.com lub na strony marek www.carlsjr.com i www.hardees.com.

Boparan Restaurant Group

BRG jest jedną z wiodących brytyjskich firm restauracyjnych, zarządzającą zróżnicowanym portfelem znanych marek, w tym Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio's, Caffe Carluccio's, Giraffe, Ed's Easy Diner i Cinnamon Collection. BRG stała się kluczowym graczem w branży żywności i napojów. Strona internetowa: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

