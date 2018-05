CAS ha annunciato i CAS SciFinder® Future Leaders 2018

Il programma annuale mette insieme un gruppo internazionale di ricercatori emergenti che influenzano il futuro dell'informazione e dell'innovazione scientifica

COLUMBUS, Ohio, 16 maggio 2018 /PRNewswire/ -- CAS, una divisione dell'American Chemical Society, ha annunciato oggi i partecipanti selezionati per il programma CAS SciFinder Future Leaders 2018. I dottorandi e i ricercatori post dottorato internazionali visiteranno la sede centrale di CAS in agosto per collaborare su nuove iniziative che sostengono la comunità scientifica, tra cui la soluzione innovativa di gestione del flusso di lavoro di CAS, SciFindern.

Il programma CAS SciFinder Future Leaders ha come scopo quello di allargare la rete professionale tra i ricercatori emergenti, di accrescere la conoscenza e lo scambio di idee sul ruolo dell'informazione all'interno dei processi di ricerca, e di condividere le lezioni dei leader dell'industria e degli accademici sul ruolo della scienza nell'economia globale, nel mondo accademico e nei media.

"CAS ha il privilegio di connettere le future generazioni di scienziati con altri ricercatori di rilievo provenienti da tutto il mondo e di ampliare le loro competenze di ricerca professionali," ha commentato Chris McCue, Vicepresidente del marketing presso CAS. "I partecipanti sono scelti in base ai loro straordinari risultati accademici e ai meriti scientifici delle loro ricerche. Siamo onorati di ospitare la classe 2018 e di poter imparare dalla loro esperienza."

Questo programma ha avuto una rapida crescita ed è riconosciuto come il miglior programma del suo genere. CAS ha ricevuto quest'anno, dal suo inizio nel 2010, il più alto numero di iscrizioni, da ogni angolo della terra. Ex allievi di questo programma hanno preso parte a ricerche e innovazioni scientifiche degni di nota, e stanno influenzando futuri scienziati attraverso la loro dimostrata leadership.

I CAS SciFinder Future Leaders 2018 sono:

Martine I. Abboud , University of Oxford , Regno Unito

, , Regno Unito Manuel Ahumada Escandon , Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School , Stati Uniti

, General Hospital, , Stati Uniti Jennifer Apell , ETH Zürich, Svizzera

, ETH Zürich, Svizzera Lučka Bibič, University of East Anglia, Regno Unito

Dario Cambiè, Eindhoven University of Technology, Olanda

Gari V. Ccana-Ccapatinta, University of São Paulo, Brasile

Chong-You Chen , National Taiwan University, Taiwan

, National Taiwan University, Tristan Clemons , University of Western Australia , Australia

, University of , Alexander Cook , Istituto Italiano di Tecnologia, Italia

, Istituto Italiano di Tecnologia, Italia Justine N. deGruyter, Scripps Research Institute , Stati Uniti

, Stati Uniti Jie Deng , University of Freiburg , Germania

, , Germania Dana DiScenza , University of Rhode Island , Stati Uniti

, , Stati Uniti Jesús Esteban Serrano , Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Germania

, Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Germania Madison Fletcher , University of California, Irvine , Stati Uniti

, , Stati Uniti Gabriel dos Passos Gomes , Florida State University , Stati Uniti

, , Stati Uniti Jesus Alberto Jaimes Arriaga , Universidad de Buenos Aires, Argentina

, Universidad de Christopher Lemon , University of California, Berkeley , Stati Uniti

, , Stati Uniti Yuanhe Li , Peking University, Cina

, Peking University, Cina Felicia Phei Lin Lim , Monash University Malaysia, Malesia

, Monash University Malaysia, Malesia Victor Pui-Yan Ma , Emory University , Stati Uniti

, , Stati Uniti Jana L. Markley , Washington University in St. Louis , Stati Uniti

, in , Stati Uniti Abby-Jo Payne , University of Calgary , Canada

, , Canada Yunyan Qiu , Northwestern University , Stati Uniti

, , Stati Uniti Yoshito Takahashi , Keio University , Giappone

, , Giappone Siddulu Naidu Talapaneni, Global Innovative Center for Advanced Nanomaterials (GICAN), The University of Newcastle (UON), Australia

(UON), César A. Urbina-Blanco, Ghent University, Belgio

Galina Viryasova, Moscow State University, Russia

Julian G. West , California Institute of Technology , Stati Uniti

, , Stati Uniti Anita Yadav , Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, India

, (IIT) Qi Zhang, East China University of Science and Technology, Cina

Informazioni su CAS

CAS è una divisione dell'American Chemical Society dedicata alla visione dell'ACS di migliorare la vita delle persone attraverso il potere di trasformazione della chimica. Il team di scienziati altamente qualificati di CAS trova, raccoglie e organizza tutte le informazioni sulle sostanze divulgate pubblicamente, creando così la raccolta di contenuti più preziosa al mondo, vitale per l'innovazione mondiale. I ricercatori scientifici, professionisti dei brevetti e leader di mercato fanno affidamento ad una serie di soluzioni di ricerca di CAS che permettono la scoperta di oggi per portare avanti l'innovazione di domani. Per avere maggiori informazioni sul programma CAS SciFinder Future Leaders, visitare il sito www.cas.org/futureleaders.

