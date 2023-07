Casio bringt erste EDIFICE-Kooperation mit MUGEN auf den Markt

Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Honda-Werksmarke

TOKIO, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- CASIO COMPUTER CO., LTD. Ltd. kündigte heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung der EDIFICE-Zeitmesserlinie an, die auf dem Markenkonzept „Speed and Intelligence" basiert. Die neue ECB-40MU ist eine Zusammenarbeit zwischen EDIFICE und MUGEN (rechtlich bekannt als M-TEC Company, Ltd.), der Honda-Werksmarke.

ECB-40MU Band made of Alcantara material

MUGEN ist nicht nur an der Herstellung und dem Verkauf von Teilen für Honda-Automobile beteiligt, sondern auch an einer Vielzahl von motorsportbezogenen Aktivitäten, einschließlich der Teilnahme an der F1TM, an der ISLE of Man TT, *1 und an hochrangigen Rennen in Japan als professionelles Rennteam. Casio ist seit dem Motorrad-Langstreckenrennen im Jahr 1985 Partner von MUGEN und unterstützt die Aktivitäten des Unternehmens.

*1 Die ISLE of Man TT ist ein Motorradrennen, das seit 1907 auf öffentlichen Straßen auf der zur britischen Krone gehörenden ISLE of Man ausgetragen wird.

Die neue ECB-40MU ist die erste Zusammenarbeit zwischen MUGEN, das sein 50-jähriges Bestehen feiert, und EDIFICE, einer Casio-Uhrenserie, die die Welt des Motorsports verkörpert. Die MUGEN-Markenfarben Weiß, Rot, Gold und Schwarz finden sich auf dem Zifferblatt, der Bandschlaufe und den Nähten des Bandes wieder, die sich von einem schwarzen Gesamtdesign abheben. Zusammen mit dem MUGEN-Markenlogo ist das Eye-Commander-Logo, das den Geist von MUGEN symbolisiert, auf dem Band eingeprägt. Die Gravur auf der Lünette entspricht der Schriftart, die auf den Schaltknöpfen von MUGEN verwendet wird. Diese besonderen Details verleihen diesem Zeitmesser den einzigartigen Look, den nur ein Modell in limitierter Auflage bieten kann.

Neben dem Gehäuse aus Karbonfaser-verstärktem Kunststoff und dem von der Aufhängung von Formel-Rennwagen inspirierten Design mit vier Zapfen besteht das Armband aus Alcantara, einem Material, das wegen seiner hervorragenden Haltbarkeit und Atmungsaktivität im Innenraum von Sportwagen verwendet wird.

