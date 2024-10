Casio présente la MR-G inspirée par l'éclat des sabres japonais Katana

TOKYO, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d'un nouveau produit de la gamme MR-G, le fleuron de la marque G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. La nouvelle MRG-B2000JS rend hommage à Jyuroku-Maru : San, le sabre japonais katana commandé par Casio pour la gamme de montres MR-G, incarnant la force et la beauté de ce sabre unique. Cette montre très spéciale est proposée en édition limitée à 800 exemplaires dans le monde.

MRG-B2000JS Jyuroku-Maru: San

Le Juryoku-Maru : San, un sabre original commandé par Casio pour la gamme MR-G, associe le sabre katana et le design de la MR-G dans une combinaison de force et de beauté fonctionnelle pour laquelle les deux sont connus. La lame du katana est forgée par le maître épéiste Kamiyama Teruhira et le fourreau aogai1 en laque bleue est conçu par l'artisan traditionnel Nomura Mamoru.

1. Aogai: Technique Raden (incrustation de nacre) utilisant des coquilles d'ormeau, de turban, d'huître perlière et d'autres coquilles appartenant à la catégorie de coquilles aogai.

Le design distinctif de la MRG-B2000JS, résistante aux chocs, est basé sur Juryoku-Maru : San , évoquant sa forme extraordinaire et exprimant les techniques traditionnelles et l'esthétique propres aux sabres japonais katana . Le contour d'écran en titane hybride recristallisée , avec son motif de trempe unique, est composée de couches de Ti64 et de titane pur soumises à une compression à haute température et à haute pression. Ce matériau est ensuite taillé, poli et recristallisé pour reproduire le magnifique motif de la lame du Juryoku-Maru : San. La bande est texturée avec la laque de coquille bleue aogai utilisée sur le fourreau de l'épée. Le traitement au niveau micro de DAT55G,2 un alliage métallique trois fois plus dur que le titane pur, produit des microstructures sur les surfaces métalliques qui reflètent la lumière pour créer de magnifiques couleurs qui changent en fonction de l'angle de vue.

2. DAT55G : DAT est une marque commerciale ou une marque déposée de Daido Steel Co., Ltd.

Utilisant la même technique que celle employée dans la fabrication des sabres , le maître sabreur Kamiyama a gravé à la main l'inscription 燦, le kanji japonais qui signifie San, sur chaque pièce d'horlogerie, lui conférant ainsi un aspect unique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536998/MRG_SAN_hrz.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536999/5_1_J_E_MRG_B2000JS_72dpiprofile_1.jpg