Casio bringt MR-G auf den Markt, inspiriert vom brillanten Glanz japanischer Katana-Schwerter

TOKIO, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Einführung eines Neuzugangs zur MR-G Linie an, dem Flaggschiff der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK. Die neue MRG-B2000JS ehrt die Jyuroku-Maru: San, das japanische Katana-Schwert, das von Casio für die MR-G Uhrenlinie in Auftrag gegeben wurde, verkörpert die Stärke und Schönheit dieses einzigartigen Schwertes. Dieser ganz besondere Zeitmesser wird in einer limitierten Auflage von weltweit nur 800 Stück angeboten.

MRG-B2000JS Jyuroku-Maru: San

Die Juryoku-Maru: San, ein Originalschwert, das von Casio für die MR-G-Linie in Auftrag gegeben wurde, vereint das Katana-Schwert und das MR-G Design in der mit Stärke kombinierten funktionalen Schönheit, für die beide bekannt sind. Die Katana-Klinge wurde von Meisterschmied Kamiyama Teruhira geschmiedet, und die blaue Muschellackscheide Aogai1 wurde vom traditionellen Kunsthandwerker Nomura Mamoru entworfen.

1. Aogai: Raden-Technik (Perlmutt-Einlegearbeit) unter Verwendung von Abalone-Muscheln, Turban-Muscheln, Perlmuscheln und anderen Muscheln, die in die Kategorie Aogai fallen.

Das unverwechselbare Design der stoßfesten MRG-B2000JS basiert auf dem Juryoku-Maru: San -Motiv und erinnert an seine außergewöhnliche Form. Durch diese Form bringt sie die traditionelle Technik und Ästhetik der japanischen Katana- Schwerter zum Ausdruck. Die rekristallisierte Hybrid-Titanlünette mit ihrem einzigartigen Härtemuster besteht aus Schichten von Ti64 und reinem Titan, die bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck gepresst werden. Dieses Material wird dann geschnitten, poliert und rekristallisiert , um das schöne Klingenmuster des Juryoku-Maru nachzubilden: San. Das Band trägt die Struktur des blauen Aogai -Muschellacks, der auch für die Schwertscheide verwendet wird. Die Mikrobearbeitung der DAT55G,2 , einer Metalllegierung, die dreimal härter ist als reines Titan, erzeugt Mikrostrukturen auf den Metalloberflächen, die das Licht reflektieren und so prächtige Farben erzeugen, die sich je nach Betrachtungswinkel ändern.

2. DAT55G: DAT ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Daido Steel Co., Ltd.

Mit der gleichen Technik wie in der Schwertschmiedekunst hat der Schwertmeister Kamiyama die Inschrift 燦, das japanische Kanji für San, von Hand in jede einzelne Uhr eingraviert, was jedem Stück ein einzigartiges Aussehen verleiht.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2536998/MRG_SAN_hrz.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2536999/5_1_J_E_MRG_B2000JS_72dpiprofile_1.jpg