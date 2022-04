CATL faz parceria com a Indonésia para impulsionar a e-mobility com um investimento de quase 6 bilhões de dólares

CBL faz parceria com a ANTAM e a IBI da Indonésia no projeto de integração de baterias para veículos elétricos (VE) da Indonésia

Com um investimento conjunto de quase 6 bilhões de dólares, o projeto se concentra em mineração e processamento de níquel, materiais de bateria, fabricação e reciclagem de baterias

A parceria representa um marco importante para a expansão da pegada global da CATL e também promoverá o setor de veículos elétricos da Indonésia

NINGDE, China, 15 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Em 14 de abril, a Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), subsidiária da Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), assinou um acordo estrutural tripartido com a PT Aneka Tambang (ANTAM) e a PT Industri Baterai Indonesia (IBI) para cooperar no projeto de integração de baterias para veículos elétricos da Indonésia, que inclui mineração e processamento de níquel, materiais de bateria de veículos elétricos, fabricação de baterias de veículos elétricos e reciclagem de baterias. A Brunp é uma subsidiária da Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Com um investimento conjunto de US$ 5.968 bilhões, o projeto está localizado no Parque Industrial FHT, no leste de Halmahera, na província de Maluku, no norte da Indonésia, e em outros lugares do país.

A ANTAM é membro da empresa estatal de mineração da Indonésia, a MIND ID. A IBI, ou Indonesia Battery Corporation, é uma empresa estatal voltada para veículos elétricos movido por bateria e em ecossistema de veículos elétricos, e também é uma subsidiária da MIND ID e ANTAM.

O projeto ampliará ainda mais a presença da CATL no setor de baterias, garantirá o fornecimento de matérias-primas e recursos, reduzirá o custo de fabricação e promoverá o desenvolvimento da unidade de reciclagem de baterias.

"O projeto da Indonésia é um marco importante para a CATL à medida que expandimos nossa presença global, e se tornará um marco da parceria duradoura entre a China e a Indonésia", declarou Robin Zeng, fundador e presidente da CATL. "Estamos totalmente confiantes no desenvolvimento do projeto no futuro."

"O acordo estrutural que assinamos hoje é de importância significativa para a Indonésia à medida que nos esforçamos para desenvolver um ecossistema de veículos elétricos", disse Luhut Binsar Pandjaitan, ministro coordenador para assuntos marítimos e de investimentos. "Acredito que, com os esforços conjuntos de todas as partes, o projeto será implementado com sucesso."

FONTE CATL

