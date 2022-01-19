CATL представляет EVOGO для модульной замены аккумуляторов

НИНДЕ (Китай), 20 января 2022 г. /PRNewswire/ -- 18 января компания Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) — дочерняя компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) представила свое решение для модульной замены аккумуляторов EVOGO на своем первом онлайн-мероприятии. EVOGO, состоящая из блоков аккумуляторов, станций быстрой замены аккумуляторов и приложения, будет впервые представлена в десяти городах, заявил генеральный директор компании CAES Чэнь Вэйфэн (Chen Weifeng).

Инновационное модульное решение для замены аккумуляторов продлевает срок службы устройств

Для решения задач, связанных с тревогой за дальность пробега, неудобствами, связанными с дозаправкой топливом, и высокой общей стоимостью, компания CAES представила свою инновационную модульную систему замены аккумуляторов на онлайн-презентации во вторник. Основываясь на разделении автомобиля и аккумулятора, компания CAES считает аккумулятор общим продуктом, создавая совершенно новый опыт для рынка.

Аккумулятор «Choco-SEB» (модульный сменный электрический блок) — это аккумулятор массового производства, специально разработанный для совместного использования аккумуляторов для электромобилей. Он отличается высокой плотностью энергии, небольшим размером, гибким сочетанием и минималистичным дизайном.

Благодаря новейшей технологии CTP (cell to pack) он может обеспечивать плотность энергии более 160 Вт·ч/кг и объемную плотность энергии 325 Вт·ч/л, что позволяет одному блоку обеспечивать пробег в 200 км.

В то же время Choco-SEB совместим с 80 % моделей автомобилей на основе глобальной платформы BEV, представленных на рынке, а все модели на основе платформы BEV будут представлены в течение следующих трех лет по всему миру. Клиенты могут брать от одного до трех блоков для удовлетворения различных требований к дальности пробега на станциях.

Кроме того, будучи оснащенным технологией беспроводной связи BMS, новаторский Choco-SEB не имеет на своей внешней стороне каких-либо деталей, за исключением высоковольтных положительных и отрицательных клемм, что значительно повышает надежность вилок.

Эта зарядная станция обеспечивает высокую совместимость, аренду аккумуляторов на основе потребностей и взаимодополняемость услугами по зарядке. Стандартная станция замены аккумуляторов EVOGO, занимающая площадь, эквивалентную трем парковочным местам, может вмещать до 48 станций Choco-SEB и обеспечивает возможность быстрой замены одного аккумуляторного блока, что обеспечивает полную зарядку аккумуляторов для клиентов в любое время без длительного ожидания. Кроме того, EVOGO предлагает различные станции для замены оборудования с учетом климатических условий в различных регионах.

Приложение связывает клиентов с различными модулями EVOGO, обеспечивая возможность взаимодействия между клиентами, транспортными средствами, станциями и аккумуляторами, а также предоставляет другие услуги.

Высокая совместимость, аренда аккумуляторов на основе потребностей и взаимодополняемость услуг по зарядке

В отличие от традиционных решений для замены аккумуляторов EVOGO включает два инновационных режима совместимости. Choco-SEB рассчитан на использование в транспортных средствах, начиная с класса A00, класса B и класса C, и заканчивая транспортными средствами логистического назначения. В то же время эти модульные станции могут соответствовать всем моделям транспортных средств различных производителей оборудования, использующих Choco-SEB, что обеспечивает свободный выбор моделей транспортных средств для замены аккумуляторов.

На самом деле, большинство владельцев автомобилей, как правило, покупают электромобили повышенной мощности для снижения беспокойства по поводу дальности пробега, хотя для повседневного использования, как правило, требуется лишь 10-20 % от общей мощности. Они заплатили высокую стоимость за энергомощность, которая редко требуется.

Для решения проблемы EVOGO позволяет покупателям выбрать необходимое количество аккумуляторных блоков для аренды в соответствии со своими потребностями. Для работы в городе требуется всего один блок, в то время как для длительных поездок клиенты могут арендовать от двух до трех блоков и поменять их на один блок после возвращения в город.

Транспортные средства, перевозящие Choco-SEB, поддерживают как зарядку, так и замену аккумуляторов для заправки. В сочетании с существующей системой бытовой и быстрой зарядки EVOGO помогает обеспечивать универсальное решение для обеспечения мощности.

Первоначально этот проект был запущен в 10 городах в эпоху энергетической свободы

Мировоззренческая концепция компании CATL заключается в постоянном стремлении быть одной из ведущих в мире корпораций, разрабатывающих и осваивающих передовые технологии, а также вносить выдающиеся вклады в разрешение на пользу всего человечества проблем, связанных с развитием экологически чистой энергетики. Создание CAES помогает CATL завершить замкнутый цикл производственно-сбытовой цепочки аккумуляторов, который включает разработку, производство, использование до переработки, обеспечивает совершенно новый движущий потенциал для клиентов NEV, а также стимулирует электромобильность и эффективное использование ресурсов.

Кроме того, на этом мероприятии компания CAES представила первого члена семейства EVOGO, модульную версию для замены аккумуляторов Bestune NAT, а также в будущем будут представлены новые модели автомобилей, которые будут обеспечены услугами EVOGO. Для начала будет отобрано 10 городов, предлагающих услуги EVOGO.

Информация о компании CATL

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) является одним из мировых лидеров по внедрению передовых технологий в новой энергетике, который стремится предоставлять первоклассные решения и услуги для сфер применения новой энергетики по всему миру. В июне 2018 года компания стала публичным акционерным обществом, зарегистрировав свои акции на Шэньчжэньской фондовой бирже под кодом 300750. По данным SNE Research, в 2020 году аккумуляторы CATL для электромобилей вышли на первое место в мире по объему потребления на четыре года подряд. Кроме того, компания CATL пользуется широким признанием со стороны OEM-партнеров по всему миру. Для достижения цели, заключающейся в осуществлении замены ископаемых видов топлива в системах стационарной и мобильной энергетики на высокоэффективные электроэнергетические системы, образуемые за счет современных аккумуляторных батарей и возобновляемых источников энергии, и стимулирования комплексного обновления рыночных целей за счет электрификации и интеллектуализации CATL поддерживает непрерывный процесс внедрения инноваций в четырех измерениях, включая химическую систему аккумуляторов, структурную систему, производственную систему и бизнес-модели.

Дополнительная информация представлена на сайте http://www.catl.com

Информация о компании CAES

Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) — инновационная технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении удобных и надежных решений и услуг в сфере мобильной энергетики. Основываясь на разделении транспортных средств и аккумуляторов, компания CAES рассматривает аккумуляторы как продукты совместного пользования и запускает модульные решения и услуги по замене аккумуляторов для повышения качества обслуживания клиентов транспортных средств, работающих на новых источниках энергии.

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SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.