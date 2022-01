CATL lança solução de troca de bateria EVOGO com troca modular de bateria

NINGDE, China, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 18 de janeiro, a Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), uma subsidiária integral da Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), durante seu primeiro evento de lançamento on-line, lançou sua solução de troca de bateria EVOGO com troca modular de bateria. Composta por blocos de bateria, estações de troca rápida de bateria e um aplicativo, a EVOGO será lançada primeiramente em dez cidades, de acordo com Chen Weifeng, gerente geral da CAES.

Solução inovadora de troca modular de bateria injeta nova vida ao mercado

Para resolver os problemas de ansiedade relacionada à autonomia, inconveniência de reabastecimento e alto custo total de propriedade, a CAES implementou sua inovadora solução de troca modular de bateria durante o evento de lançamento on-line, na terça-feira. Com base na separação de veículo e bateria, a CAES considera a bateria como um produto compartilhado, criando uma experiência totalmente nova para o mercado.

Com design parecido com o de uma barra de chocolate, a "Choco-SEB (swapping electric block, ou bloco elétrico de troca)" é uma bateria produzida em massa, criada especialmente para o compartilhamento de baterias de veículos elétricos (VEs). Ela conta com as vantagens de densidade de alta energia com tamanho pequeno, combinação flexível e design minimalista.

Com o suporte da mais recente tecnologia CTP (cell-to-pack), a Choco-SEB pode atingir uma densidade de energia de peso de mais de 160 Wh/kg e uma densidade de energia de volume de 325 Wh/L, permitindo que um único bloco forneça uma autonomia de 200 km.

Além disso, é compatível com 80% dos modelos de veículos baseados em plataformas de VEB globais disponíveis no mercado e com todos os modelos baseados em plataformas de VEB a serem lançados nos próximos três anos no mundo todo. Os clientes podem reservar, nas estações de troca, de um a três blocos para atender a diferentes necessidades de autonomia.

Além disso, equipada com tecnologia de sistema sem fio de gerenciamento de bateria, a pioneira Choco-SEB não tem peças em seu exterior, exceto os terminais positivos e negativos de alta tensão, o que aumenta significativamente a confiabilidade dos plugues.

A estação de troca de bateria destaca alta compatibilidade, locação de bateria baseada em necessidade e complementaridade com serviços de carregamento. Com uma pegada equivalente a três vagas de estacionamento, uma estação padrão de troca de bateria da EVOGO pode abrigar até 48 Choco-SEBs e permite a troca de um único bloco de bateria em um minuto, garantindo baterias totalmente carregadas para os clientes a qualquer hora, sem longas esperas. Além disso, a EVOGO oferece diversas estações de troca que se ajustam ao clima de diferentes regiões.

O aplicativo conecta os clientes com diferentes módulos da EVOGO, permitindo a conexão entre clientes, veículos, estações e baterias, além de oferecer outros serviços.

Alta compatibilidade, locação de bateria baseada em necessidade e complementaridade com serviços de carregamento

Diferentemente das soluções convencionais de troca de bateria, a EVOGO conseguiu dois modos inovadores de compatibilidade. A Choco-SEB foi projetada para se adequar a veículos que vão desde veículos de passageiros classe A00, classe B e classe C até veículos logísticos. Ao mesmo tempo, as estações de troca podem fazer a correspondência entre todos os modelos de veículos por diferentes OEMs que utilizam Choco-SEBs, permitindo a livre escolha de modelos de veículos para trocas de bateria.

Na verdade, a maioria dos proprietários de automóveis tende a comprar veículos elétricos com maior capacidade energética a fim de aliviar a ansiedade relacionada à autonomia, embora normalmente seja necessário apenas de 10% a 20% da capacidade total para o uso diário. Eles têm pago um alto preço por uma capacidade energética que raramente é necessária.

Para resolver esse ponto problemático, a EVOGO permite que os clientes escolham o número de blocos de bateria a serem alugados de acordo com seus cenários e hábitos de condução. É necessário apenas um bloco para o deslocamento dentro da cidade, enquanto para viagens mais longas, os clientes podem alugar dois a três blocos e trocá-los por um bloco após retornar à cidade.

Os veículos que carregam Choco-SEBs suportam tanto o carregamento quanto a troca de bateria para reabastecimento de energia. Além do carregamento doméstico e do carregamento rápido existentes, a EVOGO oferece uma solução de reabastecimento de energia que se ajusta a todos os cenários.

Inicialmente lançada em dez cidades para inaugurar a era da liberdade energética

A visão corporativa da CATL inclui o empenho em ser uma empresa global de tecnologia inovadora e em fazer excelentes contribuições para a solução de energia verde para a humanidade. A criação da CAES ajuda a CATL a completar o ciclo fechado da cadeia de valor do ciclo de vida da bateria, que vai do desenvolvimento, fabricação e uso até a reciclagem, oferece uma experiência de condução totalmente nova para os clientes de VEs urbanos e promove a mobilidade elétrica e o uso eficiente dos recursos.

Durante o evento, a CAES também lançou o primeiro membro da família EVOGO, a versão de troca modular de bateria do Bestune NAT, e mais modelos de veículos que podem utilizar os serviços da EVOGO serão lançados no futuro. Para começar, dez cidades serão selecionadas para oferecer os serviços da EVOGO.

Sobre a CATL

A Contemporary Amperex Technology Co., Limitada (CATL) é líder global em inovação em tecnologia de novas energias e está comprometida a oferecer soluções e serviços de ponta para novas aplicações de energia em todo o mundo. Em junho de 2018, a empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Shenzhen com o código de ações 300750. De acordo com a SNE Research, em 2020, a CATL ficou em 1º lugar mundial em termos de volume de consumo de bateria para veículos elétricos pelo quarto ano consecutivo. A CATL também recebe amplo reconhecimento dos parceiros OEM globais. Para cumprir o objetivo de viabilizar a substituição de combustíveis fósseis em sistemas estacionários e móveis por sistemas de energia elétrica altamente eficientes gerados por meio de baterias avançadas e energias renováveis, além de promover a inovação integrada de aplicações do mercado com eletrificação e inteligência, a CATL mantém a inovação contínua em quatro pilares, incluindo sistema químico de baterias, sistema estrutural, sistema de fabricação e modelos de negócios.

Para mais informações, acesse http://www.catl.com

Sobre a CAES

A Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES) é uma empresa de tecnologia inovadora dedicada a oferecer soluções e serviços de energia móvel convenientes e confiáveis. Com base na separação de veículos e baterias, a CAES considera as baterias como produtos compartilhados e lança soluções e serviços de troca modular de bateria para criar melhores experiências para os clientes que utilizam veículos movidos a novas energias.

