CATL uvádza na trh riešenie výmeny batérií EVOGO s modulárnou výmenou batérií

NING-TE, Čína, 19. januára 2022 /PRNewswire/ -- 18. januára spoločnosť Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), 100 % dcérska spoločnosť firmy Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), predstavila na svojom prvom online podujatí riešenie výmeny batérií EVOGO s modulárnou výmenou batérií. EVOGO, ktoré pozostáva z batériových blokov, staníc na rýchlu výmenu batérií a aplikácie, bude prvýkrát uvedené na trh v desiatich mestách, povedal Chen Weifeng, generálny riaditeľ spoločnosti CAES.