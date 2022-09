CCTV+: China e Argentina realizam fórum de alto nível sobre intercâmbios culturais

PEQUIM, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China e a Argentina realizaram um fórum de alto nível sobre intercâmbios culturais, na quarta-feira, em Pequim.

Huang Kunming, membro do Gabinete Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e diretor do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCCh, participou do fórum e fez um discurso.

Ao ler a carta de cumprimentos do presidente chinês, Xi Jinping, ao fórum, Huang observou que as cartas enviadas por Xi e pelo presidente argentino, Alberto Fernandez, demonstram a enorme importância que os dois líderes atribuem à cooperação entre a China e a Argentina na nova era e suas mais sinceras expectativas quanto ao estreitamento da parceria estratégica bilateral abrangente e promoção dos intercâmbios e da cooperação interpessoais.

Ele disse que a China e a Argentina, importantes mercados emergentes e países em desenvolvimento, estão enfrentando as importantes tarefas de recuperação econômica após a pandemia e melhoria da subsistência e bem-estar das pessoas.

Huan também afirmou que a China espera que as pessoas dos dois países trabalhem lado a lado para promover a prosperidade, proteger a paz e o desenvolvimento, facilitar a cooperação econômica e comercial e aprofundar a amizade entre a China e a Argentina.

Os dois países devem aprofundar os intercâmbios culturais e interpessoais e realizar intercâmbios e cooperação em vários aspectos e em todos os níveis, disse Huang, acrescentando que os dois povos também devem melhorar a compreensão e amizade mútuas.

Segundo Huang, os dois lados devem fortalecer a comunicação e a cooperação, promover em conjunto a equidade e a justiça e criar um ambiente de opinião pública justo, objetivo, positivo e saudável, a fim de injetar energia mais positiva na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a China e para a América Latina, bem como para a humanidade na nova era.

Como uma das diversas atividades que marcam o aniversário de 50 anos do estabelecimento de laços diplomáticos entre os dois países, o fórum de alto nível, organizado em conjunto pelo China Media Group (CMG) e pela Secretaria de Mídia e Comunicação Pública da Argentina, atraiu mais de 100 representantes on-line e off-line.

