CCTV+: Chiny i Argentyna odbywają forum wysokiego szczebla poświęcone wymianie kulturowej

PEKIN, 30 września 2022 r. /PRNewswire/ -- W środę Chiny i Argentyna odbyły w Pekinie forum wysokiego szczebla poświęcone wymianie kulturowej.

W forum uczestniczyli i wygłosili przemówienia Huang Kunming, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz szef Działu Prasowego Komitetu Centralnego KPCh.

Odczytując list gratulacyjny wystosowany do forum przez prezydenta Chin Xi Jinpinga, Huang podkreślił, że listy prezydenta Xi i prezydenta Argentyny Alberto Fernandeza są dowodem na to, że obaj przywódcy przywiązują ogromną wagę do współpracy Chin i Argentyny w nowej erze oraz ich szczerych oczekiwań związanych z pogłębieniem kompleksowego partnerstwa strategicznego, a także rozszerzenia wymiany społecznej i kulturowej oraz współpracy.

Powiedział, że Chiny i Argentyna to ważne rynki wschodzące i rozwijające się kraje, które stoją przed istotnym zadaniem odbudowy gospodarczej po pandemii oraz poprawy warunków bytowych i dobrostanu ich obywateli.

Stwierdził również, że Chiny wyrażają nadzieję, iż obywatele obu państw wspólnie podejmą działania na rzecz promowania dobrobytu, zagwarantowania pokoju i rozwoju, ułatwiania współpracy gospodarczej i handlowej oraz pogłębienia przyjaźni między Chinami i Argentyną.

Huang oświadczył, że oba kraje powinny pogłębić wymianę społeczną i kulturową oraz prowadzić wymianę i współpracę w wielu dziedzinach, na wszystkich szczeblach, dodał też, że oba narody powinny pracować nad wzajemnym zrozumieniem i przyjaźnią.

Huang stwierdził też, że obie strony powinny wzmocnić komunikację i współpracę, wspólnie promować równość i sprawiedliwość, a także stworzyć sprawiedliwe, obiektywne, pozytywne i zdrowe środowisko opinii publicznej, które pozwoli na nadanie rozpędu budowaniu wspólnej przyszłości Chin i Ameryki Łacińskiej, a także całej ludzkości w nowej erze.

W forum wysokiego szczebla będącym jednym z wielu wydarzeń odbytych z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma państwami, zorganizowanym przez Chińską Grupę Medialną (ChGM) oraz Sekretariat ds. Mediów i Komunikacji Publicznej Argentyny, udział wzięło ponad 100 przedstawicieli, zarówno online jak i offline.

Link: https://youtu.be/RXwU6lBov0U

SOURCE CCTV+