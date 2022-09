CCTV+: Čína a Argentína organizujú fórum na vysokej úrovni o kultúrnej výmene

PEKING, 30. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Čína a Argentína usporiadali v stredu v Pekingu fórum na vysokej úrovni o kultúrnej výmene.

Huang Kunming, člen politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ) a riaditeľ oddelenia propagácie Ústredného výboru KSČ, sa zúčastnil fóra a predniesol prejav.

Pán Huang, pri čítaní blahoprajného listu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga adresovaného fóru poznamenal, že listy, ktoré poslali Si Ťin-pching a argentínsky prezident Alberto Fernandez, poukazujú na obrovský význam, ktorý títo dvaja lídri prikladajú spolupráci medzi Čínou a Argentínou v novej ére, a ich úprimné očakávania prehlbovania bilaterálneho komplexného strategického partnerstva a zlepšenia medziľudských a kultúrnych výmen a spolupráce.

Povedal, že Čína a Argentína, dôležité rozvíjajúce sa trhy aj rozvojové krajiny, čelia dôležitým úlohám hospodárskej obnovy po pandémii a zlepšovania životných podmienok a blahobytu ľudí.

Čína dúfa, že ľudia z týchto dvoch krajín budú spolupracovať na podpore prosperity, zabezpečení mieru a rozvoja, uľahčení hospodárskej a obchodnej spolupráce a prehĺbení priateľstva medzi Čínou a Argentínou, uviedol predstaviteľ.

Tieto dve krajiny by mali prehĺbiť medziľudské vzťahy a kultúrnu výmenu a uskutočňovať výmeny a spoluprácu v rôznych oblastiach na všetkých úrovniach, povedal Huang a dodal, že tieto dva národy by mali tiež zlepšiť vzájomné porozumenie a priateľstvo.

Obe strany by mali posilniť komunikáciu a spoluprácu, spoločne podporovať rovnosť a spravodlivosť a vytvárať spravodlivé, objektívne, pozitívne a zdravé prostredie verejnej mienky s cieľom vniesť pozitívnejšiu energiu do budovania komunity so spoločnou budúcnosťou pre Čínu a Latinskú Ameriku, ako aj pre ľudstvo v novej ére, povedal Huang.

Fórum na vysokej úrovni, ktoré spoluorganizuje China Media Group (CMG) a Sekretariát pre médiá a verejnú komunikáciu Argentíny, prilákalo viac ako 100 zástupcov online a offline. Ide o jednu zo série aktivít s cieľom pripomenúť si 50. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.

Odkaz: https://youtu.be/RXwU6lBov0U

SOURCE CCTV+