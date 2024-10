CCTV+: eine Reise aus Porzellan

BEIJING , 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Kobby, ein ghanaischer Student am Nanchang Institute of Technology, und An Xuemei, ein pakistanischer Student an der Jingdezhen Ceramic University, die beide eine gemeinsame Leidenschaft für Keramik haben, trafen sich auf der Taoxichuan Spring and Autumn Art Fair, um die sorgfältig gefertigten Keramikarbeiten in- und ausländischer Künstler zu bewundern. Ihr Besuch und der Austausch vertieften ihr Verständnis für die „jahrtausendealte Porzellanhauptstadt" und die hervorragende traditionelle chinesische Kultur. Bei der Nationalen Ausstellung für Keramikkunstwerke von Hochschulstudenten trafen sie auf die fantasievollen und unkonventionellen Ideen junger Keramikkünstler. Der krönende Abschluss dieser Reise war die China Jingdezhen International Ceramics Expo 2024, auf der sie die besten Keramikkunstwerke aus aller Welt bewundern konnten. Hier wurde die Keramik zu einer gemeinsamen Sprache, die Jugendliche aus verschiedenen Ländern, Hautfarben und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in ihrer gemeinsamen Betrachtung der menschlichen Zivilisation verband. Entdecken Sie die faszinierenden Erlebnisse, die sie miteinander geteilt haben.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2544220/video.mp4