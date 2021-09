CCTV+ : Faits saillants des remarques du Président Xi sur les rêves chinois

La Chine s'est fixé des objectifs majeurs pour réaliser le rêve chinois du renouveau national. En tête de liste figurent les deux objectifs du centenaire, soit « bâtir une société modérément prospère à tous les égards » d'ici 2021, année de la célébration du centenaire du PCC, et « bâtir un pays socialiste moderne qui est prospère, fort, démocratique, avancé sur le plan culturel et harmonieux » d'ici 2049, année du centenaire de la République populaire de Chine.

« Nous avons atteint le premier objectif du centenaire de bâtir une société modérément prospère à tous les égards », a déclaré le président Xi lors de la grande cérémonie marquant le 100e anniversaire de la fondation du PCC à Beijing, le 1er juillet 2021.

Le président Xi a été le premier à mettre en avant le concept de « rêve chinois » lorsqu'il a visité l'exposition « La route vers le renouveau » à Beijing le 29 novembre 2012.

« Un grand rêve ne se réalise pas en attendant dans son coin ou en criant des slogans; il se concrétise par le travail acharné et la persévérance. » C'est ce qu'a souligné le président Xi lors du grand rassemblement à Beijing, le 18 décembre 2018, célébrant le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture du pays.

« L'histoire de la Chine est une histoire de la lutte de la nation chinoise contre la pauvreté. Mettre fin à la pauvreté est le rêve que chérit depuis longtemps le peuple chinois. » C'est ce qu'a affirmé le président Xi lors d'un grand rassemblement à Beijing, le 25 février 2021, pour souligner les réalisations du pays en matière de réduction de la pauvreté et rendre hommage aux combattants modèles de la pauvreté.

« En regardant le chemin que nous avons parcouru et celui qui nous attend, il est certain qu'avec le solide leadership du Parti et la grande unité du peuple chinois de tous les groupes ethniques, nous atteindrons l'objectif de bâtir un grand pays socialiste moderne à tous les égards et nous réaliserons le rêve chinois d'un renouveau national. » C'est ce qu'a expliqué le président Xi lors de la cérémonie du centenaire du PCC.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fiHJ63Qs6EM

SOURCE CCTV+