CCTV+: Hlavné body pripomienok prezidenta Si o čínskych snoch

Čína si stanovila niekoľko hlavných cieľov, aby splnila čínsky sen o národnom omladení. Na začiatku zoznamu sú dva storočné ciele: „vybudovať stredne prosperujúcu spoločnosť vo všetkých ohľadoch" do roku 2021 pri príležitosti oslavy 100. výročia KSČ; do roku 2049, teda do stého výročia Čínskej ľudovej republiky, „vybudovať modernú socialistickú krajinu, ktorá bude prosperujúca, silná, demokratická, kultúrne vyspelá a harmonická".