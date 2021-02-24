CCTV+: Up and Out of Poverty | Эпизод 1: Как Китай выполнил свое обязательство по ликвидации крайней нищеты
Feb 24, 2021, 08:28 ET
CCTV+: Up and Out of Poverty | Эпизод 1: Как Китай выполнил торжественное обязательство по ликвидации крайней нищеты
ПЕКИН, 24 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Новый 8-серийный документальный фильм "Up and Out of Poverty" («Подъем и выход из нищеты») рассказывает об истории успешного искоренения крайней нищеты в Китае из первых рук. В этом документальном фильме производства China Media Group (CMG) представлены теоретическая концепция и практические меры, реализованные Китаем в ходе этого процесса, а также демонстрируются проявления его экономической политики, модели и идеи по борьбе с нищетой.
Первый эпизод под названием "Solemn Commitment" («Торжественное обязательство»), в котором анализируется процесс выполнения Китаем своего обещания ликвидировать абсолютную нищету в соответствии с современными стандартами к концу 2020 года, вышел в эфир Центрального телевидения Китая (CCTV) в четверг.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1442954/image.jpg
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=OehgdZOlCO4
SOURCE CCTV+
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