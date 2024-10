CCTV4 : CMG VSCS publie un documentaire approfondi : Navigation en mer de Chine méridionale : La vérité dans le brouillard

BEIJING, 6 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 27 septembre, la South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), un groupe de réflexion chinois, a publié le rapport sur la situation de la navigation et du survol en mer de Chine méridionale (ci-après dénommé le rapport) à Pékin. Sur la base des données du rapport, la Voix de la mer de Chine méridionale du China Media Group a lancé un documentaire intitulé Navigation in the South China Sea (Navigation en mer de Chine méridionale) : La vérité dans le brouillard.

The poster of CMG VSCS Releases In-Depth Documentary: Navigation in the South China Sea: Truth in the Fog

Le rapport révèle que la mer de Chine méridionale est l'une des mers les plus fréquentées, les plus prospères et les plus ouvertes du monde. Pour la première fois au niveau mondial, il suit systématiquement les activités des navires et des aéronefs civils, ainsi que des navires et des avions militaires dans la région, offrant ainsi une vue d'ensemble de l'état réel de la navigation et du survol. En synthétisant des données provenant de multiples plateformes, le rapport résume les activités typiques ayant un impact sur la liberté maritime en mer de Chine méridionale, appelant les parties prenantes régionales et mondiales à défendre conjointement la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité dans la région.

Le documentaire Navigation en mer de Chine méridionale : Truth in the Fog utilise des données faisant autorité et des récits visuels pour recréer l'état réel de la navigation et du survol dans la région. Grâce à une analyse détaillée, il affirme que la Chine accorde plus d'importance que tout autre pays à la paix et à la stabilité dans la mer de Chine méridionale et qu'elle respecte et soutient systématiquement les droits de tous les pays à la liberté de navigation et de survol, conformément au droit international. Le film comprend également des interviews de deux experts du SCSPI, qui mettent en évidence les véritables risques dans la région et soulignent que la liberté de navigation garantie par le droit international ne pose aucun problème en mer de Chine méridionale. La gestion par la Chine des incursions dans l'espace maritime et aérien étranger est jugée conforme aux normes internationales, raisonnable et légale.

Aujourd'hui, la mer de Chine méridionale est devenue une artère vitale pour la croissance économique régionale et même mondiale. Navigation en mer de Chine méridionale : Truth in the Fog (La vérité dans le brouillard) invite un plus grand nombre de personnes à reconnaître la prospérité cachée et l'ouverture de la région. Ce n'est qu'en respectant la liberté maritime que le monde, divisé par de vastes océans, pourra coexister pacifiquement et rester interconnecté.

Lien vers le site officiel :https://vscs.cri.cn/20241003/1efe7250-965a-fb80-1de8-53415bf26ffb.html

