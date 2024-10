BEIJING, 6. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 27. September veröffentlichte die South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), eine chinesische Denkfabrik, in Peking den Bericht über die Navigations- und Überflugsituation im Südchinesischen Meer (im Folgenden als der Bericht bezeichnet). Auf der Grundlage der maßgeblichen Daten des Berichts veröffentlichte die China Media Group's Voice of the South China Sea eine Dokumentation mit dem Titel Navigation in the South China Sea: Die Wahrheit im Nebel.

The poster of CMG VSCS Releases In-Depth Documentary: Navigation in the South China Sea: Truth in the Fog

Der Bericht zeigt, dass das Südchinesische Meer eines der verkehrsreichsten, wohlhabendsten und offensten Meere der Welt ist. Zum ersten Mal weltweit werden die Aktivitäten von zivilen Schiffen und Flugzeugen sowie von militärischen Schiffen und Flugzeugen in der Region systematisch verfolgt, so dass ein umfassender Überblick über den tatsächlichen Stand der Schifffahrt und des Überflugs entsteht. Durch die Zusammenfassung von Daten aus verschiedenen Plattformen fasst der Bericht typische Aktivitäten zusammen, die sich auf die maritime Freiheit im Südchinesischen Meer auswirken, und ruft sowohl regionale als auch globale Akteure dazu auf, sich gemeinsam für Frieden, Stabilität, Freiheit und Sicherheit in diesem Gebiet einzusetzen.

Die Dokumentation Navigation im Südchinesischen Meer: Truth in the Fog nutzt aussagekräftige Daten und visuelle Erzählungen, um den tatsächlichen Zustand der Navigation und des Überflugs in der Region darzustellen. Anhand einer detaillierten Analyse wird dargelegt, dass China Frieden und Stabilität im Südchinesischen Meer mehr als jede andere Nation schätzt und die Rechte aller Länder auf Navigations- und Überflugfreiheit im Einklang mit dem Völkerrecht konsequent respektiert und unterstützt. Der Film enthält auch Interviews mit zwei Experten des SCSPI, die die wahren Risiken in der Region aufzeigen und betonen, dass die durch internationales Recht gestützte Freiheit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer kein Problem darstellt. Chinas Umgang mit ausländischen Eingriffen in den See- und Luftraum steht im Einklang mit internationalen Normen, ist vernünftig und rechtmäßig.

Heute ist das Südchinesische Meer zu einer wichtigen Verkehrsader für das regionale und sogar das globale Wirtschaftswachstum geworden. Navigation im Südchinesischen Meer: Truth in the Fog fordert mehr Menschen dazu auf, den verborgenen Wohlstand und die Offenheit der Region zu erkennen. Nur wenn die Freiheit der Meere geachtet wird, kann die Welt, die durch riesige Ozeane geteilt ist, friedlich koexistieren und miteinander verbunden bleiben.

