PEKÍN, 7 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El 27 de septiembre, la Iniciativa de Sondeo de la Situación Estratégica en el Mar de China Meridional (SCSPI, por sus siglas en inglés), un think tank chino, publicó en Pekín el Informe sobre la situación de la navegación y el sobrevuelo en el mar de China Meridional (en lo sucesivo, el Informe). Basándose en datos fidedignos del Informe, China Media Group's Voice of the South China Sea lanzó un documental titulado Navigation in the South China Sea: Truth in the Fog (Navegación en el mar de China Meridional: La verdad en la niebla)

El Informe revela que el mar de China Meridional es uno de los mares más activos, prósperos y abiertos del mundo. Por primera vez a escala mundial, realiza un seguimiento sistemático de las actividades de buques y aeronaves civiles, así como de buques y aviones militares en la región, ofreciendo una visión completa del verdadero estado de la navegación y el sobrevuelo. Al sintetizar los datos procedentes de múltiples plataformas, el Informe resume las actividades típicas que afectan a la libertad marítima en el mar de China Meridional, y hace un llamamiento a las partes interesadas, tanto regionales como mundiales, para que defiendan conjuntamente la paz, la estabilidad, la libertad y la seguridad en la zona.

El documental Navigation in the South China Sea: Truth in the Fog utiliza datos fidedignos y una narración visual para recrear la situación real de la navegación y el sobrevuelo en la región. Mediante un análisis detallado, sostiene que China valora la paz y la estabilidad en el mar de la China Meridional más que ninguna otra nación y respeta y apoya sistemáticamente los derechos de todos los países a la libertad de navegación y sobrevuelo de conformidad con el Derecho internacional. La película también incluye entrevistas con dos expertos del SCSPI, que ponen de relieve los verdaderos riesgos de la región y subrayan que la libertad de navegación respaldada por el derecho internacional no plantea ningún problema en el mar de China Meridional. Se demuestra que la actuación de China ante las incursiones extranjeras en el espacio marítimo y aéreo se ajusta a las normas internacionales y es razonable y legal.

En la actualidad, el mar de China Meridional se ha convertido en una arteria vital para el crecimiento económico regional e incluso mundial. Navigation in the South China Sea: Truth in the Fog insta a más gente a reconocer la prosperidad oculta y la apertura de la región. Solo respetando la libertad marítima podrá el mundo, dividido por vastos océanos, coexistir pacíficamente y permanecer interconectado.

Enlace a la página web oficial : https://vscs.cri.cn/20241003/1efe7250-965a-fb80-1de8-53415bf26ffb.html

