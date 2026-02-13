CCTV4 : Harmonie mondiale pour le rassemblement, une aventure fabuleuse pour le Nouvel An chinois !

« Legendary Chinese Festival: Spring Festival 2026 » offre une véritable dose de bonheur

PÉKIN, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- La tradition de la veillée du Nouvel An perdure, mais chaque année apporte une nouvelle étincelle. Le 16 février (veille du Nouvel An chinois), de 16h00 à 20h00, l'émission spéciale de CCTV-4 « Legendary Chinese Festival: Spring Festival 2026 » revient comme promis, lançant une célébration mondiale sur le thème « Traverser les quatre océans pour rassembler les cinq continents ! ».

Global Harmony for Reunion, a Marvelous Adventure of the Chinese New Year!

Le plat de résistance commencera directement après le gala. Rejoignez-nous pour visiter les coulisses du gala du festival du printemps de CMG et explorer les quatre sites satellites. En connectant les yeux du monde entier, nous ferons du « gala de la fête du printemps » un magnifique spectacle de fusion culturelle mondiale.

Vœux mondiaux, printemps pour tous. D'un spectacle de danse de la fête du printemps au bord de la mer Égée à Athènes à une foire du temple au Cap, en Afrique du Sud ; du vibrant « rouge chinois » à l'île Maurice aux saveurs nostalgiques de la maison en Zambie, le programme vous emmène à travers le monde pour célébrer ensemble le Nouvel An chinois !

Voyage en Chine, découverte des coutumes locales. Les présentateurs de CMG et les spécialistes de la culture joueront le rôle d'« agents expérientiels », vous guidant pour admirer les paysages et savourer les saveurs festives. Vous trouverez les rires partagés des communautés chinoises du monde entier, les accents immuables des compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan et la dévotion la plus chaleureuse du peuple chinois à l'égard de son festival le plus cher.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902971/Global_Harmony_for_Reunion__a_Marvelous_Adventure_of_the_Chinese_New_Year.jpg