CCTV4：Globale Harmonie fürs Wiedersehen, ein wunderbares Abenteuer zum chinesischen Neujahr!

„Legendary Chinese Festival: Spring Festival 2026" verleiht Ihrer Freude noch mehr Schwung

PEKING, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Tradition der Neujahrswache lebt weiter, doch jedes Jahr bringt einen neuen Funken. Am 16. Februar (chinesischer Neujahrsabend) kehrt von 16:00 bis 20:00 Uhr das Sonderprogramm von CCTV-4 „Legendary Chinese Festival: Spring Festival 2026" wie versprochen zurück und eröffnet eine weltweite Feier unter dem Motto „Surge Across the Four Seas, Reunion Across the Five Continents!"

Global Harmony for Reunion, a Marvelous Adventure of the Chinese New Year!

Direkt zur Gala, das große Kapitel beginnt. Begleiten Sie uns hinter die Kulissen der CMG Spring Festival Gala und erkunden Sie die vier Satellitenaustragungsorte. Wir verbinden Blicke aus aller Welt und machen „The World Watching the Spring Festival Gala" zu einem beeindruckenden Spektakel globaler kultureller Vielfalt.

Weltweite Grüße, Frühling für alle. Von einem Tanzdrama zum Frühlingsfest am Ägäischen Meer in Athen bis zu einem festlichen Tempelmarkt in Kapstadt, Südafrika; vom leuchtenden „Chinese Red" auf Mauritius bis zu den nostalgischen Aromen der Heimat in Sambia nimmt Sie das Programm mit auf eine Reise rund um den Globus, um gemeinsam das chinesische Neujahr zu feiern!

Reise durch China, lokale Bräuche entdecken. CMG-Moderatoren sowie Kulturwissenschaftler begleiten Sie als „Experience Officers" dabei, Landschaften zu bestaunen und festliche Köstlichkeiten zu genießen. Hier finden Sie das gemeinsame Lachen chinesischer Gemeinschaften weltweit, die unveränderten Akzente von Landsleuten auf beiden Seiten der Taiwanstraße sowie die wärmste Verbundenheit der Menschen in China mit ihrem liebsten Fest.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2902971/Global_Harmony_for_Reunion__a_Marvelous_Adventure_of_the_Chinese_New_Year.jpg