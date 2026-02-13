CCTV4: Armonía Global para la Reunión, ¡una maravillosa aventura del Año Nuevo Chino!

"El legendario Festival Chino: Festival de Primavera 2026": un impulso extra de alegría

PEKÍN, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La tradición de la vigilia de Nochevieja perdura, pero cada año trae consigo una nueva chispa. El 16 de febrero (Nochevieja China), de 16:00 a 20:00, regresa el programa especial de CCTV-4 "Festival Chino Legendario: Festival de Primavera 2026", como se prometió, con el lanzamiento de una celebración global bajo el lema "¡Oleada a través de los cuatro mares, reunión a través de los cinco continentes!".

Global Harmony for Reunion, a Marvelous Adventure of the Chinese New Year!

Directo a la Gala, comienza el Gran Capítulo. Acompáñenos a visitar el backstage de la Gala del Festival de Primavera de CMG y a explorar las cuatro sedes satélite. Conectando miradas de todo el mundo, hacemos de "El Mundo Observando la Gala del Festival de Primavera" un magnífico espectáculo de fusión cultural global.

Saludos globales, primavera para todos. Desde una obra de teatro con danza del Festival de Primavera junto al mar Egeo en Atenas hasta una festiva feria en un templo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; desde el vibrante "Rojo Chino" en Mauricio hasta los nostálgicos sabores de Zambia, ¡el programa te lleva por todo el mundo para celebrar juntos el Año Nuevo Chino!

Viaje por China y descubra las costumbres locales. Los presentadores y expertos culturales de CMG actuarán como "Oficiales de Experiencia", guiándolos para admirar los paisajes y saborear los sabores festivos. Aquí encontrará la alegría compartida de las comunidades chinas de todo el mundo, los acentos inmutables de los compatriotas de ambos lados del Estrecho de Taiwán y la más cálida devoción del pueblo chino por su festividad más preciada.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902971/Global_Harmony_for_Reunion__a_Marvelous_Adventure_of_the_Chinese_New_Year.jpg