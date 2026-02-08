CCTV4：2026 Chinesische Kultur- und Tourismusgala (Frühlingsfest-Spezial) startet in Yangjiang, Guangdong

BEIJING, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die vom China Media Group's Chinese Language Global Program Center und Yangjiang City ins Leben gerufene Gala 2026 China Cultural and Tourism (Spring Festival Special) wird vom 7. bis 8. Februar live ausgestrahlt. Dieses kulturelle Fest bietet einen Reiseführer für das Frühlingsfest in China für einheimische und internationale Zuschauer in Form eines fast 20-stündigen Livestreams.

2026 China Cultural and Tourism Gala (Spring Festival Special) Kicks Off in Yangjiang, Guangdong

Die Veranstaltung, die aus der engen Zusammenarbeit zwischen der CMG und der Provinz Guangdong hervorgegangen ist, umfasst unter anderem die Themen "Viel Spaß in Guangdong", "Feiern wir das chinesische Neujahr in Guangdong" und "Besuchen Sie Yangjiang während des chinesischen Neujahrs". Vertreter aller 21 Präfekturstädte der Provinz Guangdong und 9 Städte aus 8 anderen Provinzen kamen zusammen, um für ihre jeweiligen kulturtouristischen Aktivitäten und einzigartigen Ressourcen während des chinesischen Neujahrs und des Frühlings zu werben und die vielfältigen landschaftlichen und kulturellen Attraktionen in ganz China zu präsentieren.

Zugleich wurde ein Offline-Ausstellungsbereich eröffnet. Die "Guangdong Goods Fair" bietet Tausende von Produkten für das Frühlingsfest an, während das "National Cultural Tourism Showcase" Spezialitäten aus verschiedenen Regionen vorstellt, die die Zuschauer per Livestream online kaufen können. traditionelle Volksaufführungen wie Löwentänze und der Chaozhou-Shantou Yingge-Tanz sowie Vorführungen zum immateriellen Kulturerbe und kulturell-kreative Produktangebote sorgen für eine festliche Atmosphäre.

Während des Livestreams werden viele interaktive Werbegeschenke wie Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten und Pakete für Touristen verteilt. Yangjiang, die gastgebende Stadt dieser Veranstaltung, hebt ihren Küstencharme hervor und führt alle Zuschauer auf einen virtuellen Spaziergang entlang der Insel Hailing, einen Besuch im Museum der maritimen Seidenstraße von Guangdong und eine Erkundung ihres immateriellen Kulturerbes als "Heimatstadt der chinesischen Drachen" und "Drehscheibe für Lackwaren", die sowohl inländischen als auch internationalen Zuschauern einen Reisebezug mit einzigartigen kulturellen Erfahrungen bietet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889454/2026_China_Cultural_and_Tourism_Gala__Spring_Festival_Special__Kicks_Off_in_Yangjiang__Guangdong.jpg