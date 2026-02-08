CCTV4：2026 Gala culturel et touristique de Chine (spécial fête du printemps) à Yangjiang, Guangdong

BEIJING, 8 février 2026 /PRNewswire/ -- Lancé par le China Language Global Program Center du China Media Group et Yangjiang City, le 2026 China Cultural and Tourism Gala (Spring Festival Special) est diffusé en direct les 7 et 8 février. Cette fête culturelle offre un guide de voyage pendant la fête du printemps en Chine pour les publics nationaux et internationaux grâce à une diffusion en direct de près de 20 heures.

2026 China Cultural and Tourism Gala (Spring Festival Special) Kicks Off in Yangjiang, Guangdong

L'événement, fruit d'une collaboration approfondie entre CMG et la province du Guangdong, comprend notamment les activités « Amusez-vous au Guangdong », « Célébrons le Nouvel An chinois au Guangdong » et « Venez visiter Yangjiang pendant le Nouvel An chinois », entre autres. Les représentants des 21 villes préfectorales de la province de Guangdong et de 9 villes de 8 autres provinces se sont réunis pour promouvoir leurs activités de tourisme culturel respectives et les ressources uniques du Nouvel An chinois ainsi que celles du printemps, mettant en valeur les diverses attractions panoramiques et culturelles de la Chine.

Parallèlement, une zone d'exposition hors ligne a été ouverte. La "Guangdong Goods Fair" présente des milliers de produits pour la fête du printemps, tandis que la "National Cultural Tourism Showcase" promeut des articles spécialisés de différentes régions, que les spectateurs peuvent acheter en ligne via le livestream. Des spectacles folkloriques traditionnels comme la danse du lion et la danse Yingge de Chaozhou-Shantou, ainsi que des expositions sur le patrimoine culturel immatériel et des promotions de produits culturels créatifs, créent ensemble une forte atmosphère de fête.

Tout au long de la diffusion en direct, de nombreux cadeaux interactifs sont distribués, tels que des billets pour des sites pittoresques et des forfaits pour les touristes. Mettant en valeur le charme de son littoral, Yangjiang, ville hôte de cet événement, propose à tous les spectateurs une promenade virtuelle sur l'île de Hailing, une visite du musée de la route de la soie maritime de Guangdong et des explorations de son patrimoine culturel immatériel en tant que "ville natale des cerfs-volants chinois" et "centre de la laque", offrant aux visiteurs nationaux et internationaux une référence de voyage avec des expériences culturelles uniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889454/2026_China_Cultural_and_Tourism_Gala__Spring_Festival_Special__Kicks_Off_in_Yangjiang__Guangdong.jpg