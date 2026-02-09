CCTV4：Comienza la Gala Cultural y Turística de China 2026 (Especial del Festival de Primavera)

- CCTV4：La Gala Cultural y Turística de China 2026 (Especial del Festival de Primavera) comienza en Yangjiang, Guangdong

PEKÍN, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Lanzada por el Centro de Programa Global en Idioma Chino de China Media Group y la ciudad de Yangjiang, la Gala Cultural y Turística de China 2026 (Especial del Festival de Primavera) se transmite en vivo del 7 al 8 de febrero. Esta fiesta cultural ofrece una guía de viajes durante el Festival de Primavera en China para el público nacional e internacional a través de una transmisión en vivo de casi 20 horas.

El evento, producto de la profunda colaboración entre CMG y la provincia de Guangdong, incluye "Diviértete en Guangdong", "Celebremos el Año Nuevo chino en Guangdong" y "Visite Yangjiang durante el Año Nuevo chino", etc. Representantes de las 21 ciudades a nivel de prefectura de la provincia de Guangdong y 9 ciudades de otras 8 provincias se reunieron para promover sus respectivas actividades de turismo cultural y los recursos únicos del Año Nuevo chino, así como los de la primavera, mostrando las diversas atracciones escénicas y culturales de toda China.

Al mismo tiempo, se inauguró una zona de exposición presencial. La "Feria de Productos de Guangdong" presenta miles de productos para la Fiesta de la Primavera, mientras que la "Exhibición Nacional de Turismo Cultural" promociona artículos especiales de diferentes regiones, que los espectadores pueden adquirir en línea a través de la transmisión en vivo. Espectáculos folclóricos tradicionales, como las danzas del león y la danza Yingge de Chaozhou-Shantou, junto con exhibiciones del patrimonio cultural inmaterial y promociones de productos culturales y creativos, crean un ambiente festivo vibrante.

Durante la transmisión en vivo, se distribuyen numerosos obsequios interactivos, como entradas a lugares turísticos y paquetes turísticos. Destacando su encanto costero, Yangjiang, ciudad anfitriona de este evento, guía a los espectadores en un paseo virtual por la isla de Hailing, una visita al Museo de la Ruta de la Seda Marítima de Guangdong y exploraciones de su patrimonio cultural inmaterial como la "Ciudad de las Cometas Chinas" y un "Centro de la Laca", ofreciendo a los seguidores nacionales e internacionales una referencia de viaje con experiencias culturales únicas.

