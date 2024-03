Cermaq erweitert die Zusammenarbeit mit Cognizant, um die betriebliche Effizienz weiter zu verbessern

Cognizant wird verwaltete Infrastrukturdienste anbieten und als Partner für die digitale Transformation in Norwegen und Kanada die Cloud-Landschaft von Cermaq modernisieren

TEANECK, New Jersey, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute seine erneute Zusammenarbeit mit der Cermaq Group AS bekannt gegeben, einem weltweit führenden Lachsproduzenten, der die Umstellung der Systeme auf gesündere und klimafreundlichere Lebensmittel vorantreibt. Die Vertragsverlängerung folgt auf eine zehnjährige Beziehung zwischen den beiden Unternehmen, die es Cognizant ermöglicht hat, zuverlässig als strategischer Verbündeter auf dem Weg von Cermaq zur digitalen Modernisierung zu agieren. Die Zusammenarbeit wird sowohl die norwegischen als auch die kanadischen Einheiten von Cermaq umfassen.

Während der Vertragslaufzeit wird Cognizant versuchen, die Technologielandschaft von Cermaq in den Bereichen Infrastrukturdienste, On-Premise und Cloud zu vereinfachen, zu modernisieren und zu sichern und gleichzeitig die neuesten Technologietrends wie KI und Gen KI zu testen. Cognizant wird darauf abzielen, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Markteinführung zu beschleunigen, die Grundlagen für die digitale Erschließung von Cermaq weltweit zu schaffen und einen stabilen Betrieb der Infrastruktur zu gewährleisten. Als Ergebnis dieser Modernisierung können die Kunden von Cermaq mit einer konsistenten und stabilen Wertschöpfungskette dank eines stabilen Infrastrukturbetriebs rechnen.

Lebensmittelproduktionsunternehmen wie Cermaq erkennen die Vorteile der Modernisierung ihrer digitalen Infrastruktur und der Einführung neuester Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit, insbesondere angesichts der aktuellen Anforderungen und Belastungen der globalen Lieferkette. Cermaq steht an der Schwelle zum nächsten Schritt bei der Ausweitung seiner IT-Präsenz und ermöglicht es den Einheiten in Norwegen und Kanada, ihre IT-Landschaft innerhalb eines zentralisierten Governance-Rahmens selbst zu verwalten. Cognizant ist Teil der Cloud-Governance-Gruppe von Cermaq und spielt eine wichtige beratende Rolle, um sicherzustellen, dass das Rahmenwerk ausreichend aufgebaut ist, sodass die Einheiten unabhängig, autark und kohärent sind, während sie sich an den auf globaler Ebene vereinbarten Sicherheits- und Compliance-Richtlinien orientieren.

Davor Crnoja, Leiter der Abteilung Global IT bei Cermaq Group AS, sagte: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Cognizant fortzusetzen, unserem zuverlässigen Partner der letzten zehn Jahre. Nach einem langen und gründlichen Ausschreibungsprozess haben wir potenzielle Partner sorgfältig evaluiert und sind überzeugt, dass Cognizant die ideale Wahl ist, um den IT-Betrieb von Cermaq zu führen. Diese Partnerschaft hat unsere Technologielandschaft entscheidend geprägt, und wir freuen uns darauf, das Know-how von Cognizant zu nutzen, um neue Meilensteine zu erreichen. Mit der Konzentration auf die Vereinfachung, Modernisierung und Sicherung unserer Infrastruktur erwarten wir eine noch größere Effizienz und Zuverlässigkeit unseres IT-Betriebs."

Knut Inge Buset, Länder-Manager von Cognizant Norwegen, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit nach zehn Jahren zuverlässiger und strategischer Beratung für Cermaq bei der Modernisierung ihrer Technologie und Infrastruktur fortzusetzen. Die Präsenz von Cognizant ist der Katalysator, der sowohl die einzelnen Einheiten von Cermaq als auch die globale Organisation dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen und sie für die Übernahme neuer Technologien zu mobilisieren, wenn diese auftauchen, um mit dem Markt Schritt zu halten. Norwegen ist eines der führenden Länder bei der Produktion von Meeresfrüchten und stützt sich stark auf die blaue Wirtschaft. Wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit mit Cermaq unser Know-how in der nordischen Aquakultur- und Seafood-Industrie weiter auszubauen."

Um die Gesundheit der Ozeane weiter zu fördern, hat Cognizant im Jahr 2023 seine Geschäftseinheit Cognizant Ocean gegründet. Ziel ist es, neue Innovationsbereiche in der Aquakultur oder der Wasserzucht von Fischen zu finden, die nachhaltige Nahrungsmittelproduktion zu verbessern und gleichzeitig die Welt zu ernähren, indem das Verhalten und das Wohlergehen tausender einzelner Fische im Laufe der Zeit überwacht wird.

Informationen zu Cermaq

Cermaq ist ein weltweit führender Lachsproduzent, der den Wandel unseres Lebensmittelsystems hin zu gesünderen und klimafreundlicheren Lebensmitteln vorantreibt. Unser Ansatz beruht auf Transparenz, Leistung und Partnerschaften, wobei wir uns ehrgeizige Klimaziele setzen, Innovationen für eine saubere Landwirtschaft fördern und durch lokale und globale Partnerschaften die Wirkung und den Multiplikatoreffekt verstärken.

Als globale Organisation sind wir uns der Herausforderungen bewusst, die der Klimawandel, die Vermüllung der Meere und Mikroplastik, der Rückgang der natürlichen Fischbestände und der Verlust von Anbauflächen für die traditionelle Eiweißproduktion weltweit mit sich bringen.

Wir unterstützen die Vereinten Nationen und ihre Arbeit zur Bekämpfung dieser Probleme und sind stolze Mitglieder der United Nations Global Compact Ocean Stewardship Coalition. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.cermaq.com

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie mehr dazu unter www.cognizant.com oder @cognizant.

