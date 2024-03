Cermaq podejmuje szerszą współpracę z Cognizant w celu dalszego podnoszenia wydajności operacyjnej

Firma Cognizant zapewni zarządzane usługi infrastrukturalne i będzie dążyć do modernizacji środowiska chmury Cermaq, działając jako partner w zakresie cyfrowej transformacji w Norwegii i Kanadzie

TEANECK, stan New Jersey, 20 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Cognizant (Nasdaq: CTSH) poinformowała dziś o odnowieniu współpracy ze spółką Cermaq Group AS, największym światowym producentem łososia, stymulującym transformację systemów w kierunku zdrowszej i bardziej przyjaznej dla klimatu żywności. Wzmocniona współpraca między obiema spółkami jest wynikiem dziesięcioletniej relacji, która pozwoliła firmie Cognizant niezawodnie pełnić rolę strategicznego sojusznika na drodze Cermaq do cyfrowej modernizacji. Wspomniana kooperacja obejmie zarówno norweskie, jak i kanadyjskie oddziały Cermaq.

W czasie obowiązywania umowy Cognizant podejmie starania, aby uprościć, zmodernizować i zabezpieczyć środowisko technologiczne Cermaq w zakresie usług infrastrukturalnych, rozwiązań lokalnych i chmurowych, jednocześnie testując najnowsze trendy technologiczne, w tym sztuczną inteligencję i generatywną sztuczną inteligencję. Głównym celem Cognizant będzie obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, przygotowanie fundamentów dla cyfrowego rozwoju firmy oraz zagwarantowanie stabilnego działania infrastruktury. W wyniku tej modernizacji klienci Cermaq mogą oczekiwać spójnego i stabilnego łańcucha wartości dzięki trwałemu działaniu infrastruktury.

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją żywności, podobnie jak Cermaq, dostrzegają korzyści płynące z modernizacji swojej infrastruktury cyfrowej i wdrażania najnowszych technologii w celu poprawy wydajności i niezawodności, zwłaszcza w obliczu obecnych światowych wymagań i napięć w łańcuchu dostaw. Cermaq stoi u progu kolejnego kroku w rozszerzaniu swojej działalności informatycznej i umożliwieniu podmiotom w Norwegii i Kanadzie posiadania własnego środowiska informatycznego w scentralizowanych ramach zarządzania. Spółka Cognizant jest częścią grupy Cermaq odpowiedzialnej za zarządzanie chmurą i odgrywa kluczową rolę doradczą, pomagając w zapewnieniu, że ramy są wystarczająco skonfigurowane, aby podmioty były niezależne, samowystarczalne i działały spójnie, przy jednoczesnym dostosowaniu się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i zgodności ustalonych na poziomie globalnym.

Davor Crnoja, szef międzynarodowego działu IT w Cermaq Group AS, oświadczył: "Cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować współpracę z firmą Cognizant, która przez ostatnią dekadę była naszym zaufanym partnerem. Po przeprowadzeniu długiego i dokładnego procesu RFP wnikliwie oceniliśmy potencjalnych partnerów i jesteśmy przekonani, że Cognizant jest idealnym wyborem do kierowania naszymi operacjami informatycznymi. Ta współpraca odegrała kluczową rolę w kształtowaniu środowiska technologicznego i z niecierpliwością oczekujemy możliwości wykorzystania specjalistycznej wiedzy firmy Cognizant do osiągnięcia nowych przełomowych celów. Koncentrując się na upraszczaniu, modernizacji i zabezpieczaniu posiadanej infrastruktury, spodziewamy się jeszcze większej wydajności i niezawodności operacji IT".

Knut Inge Buset, dyrektor krajowy spółki Cognizant w Norwegii, powiedział: "To dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy kontynuować współpracę po dziesięciu latach zapewniania rzetelnego i strategicznego doradztwa dla firmy Cermaq w trakcie modernizacji jej technologii i infrastruktury. Działalność Cognizant odgrywa rolę katalizatora, wspierając zarówno poszczególne jednostki Cermaq, jak i międzynarodową organizację w osiąganiu ich celów i mobilizując je do przyjmowania nowszych technologii w miarę ich pojawiania się, co pozwala dotrzymać kroku rynkowi. Norwegia należy do czołówki krajów produkujących owoce morza i w dużym stopniu opiera się na koncepcji „niebieskiej gospodarki". Liczymy, że dzięki naszej współpracy z Cermaq rozwiniemy naszą widzę specjalistyczną w skandynawskim sektorze akwakultury i owoców morza".

Mając na celu dalsze wspieranie zdrowia oceanów, w 2023 r. uruchomiono jednostkę biznesową Cognizant Ocean . Jej zadaniem jest znalezienie potencjalnych nowych obszarów innowacji w akwakulturze, czyli hodowli ryb, i poprawa zrównoważonej produkcji żywności, która pozwoli na zapewnienie światu żywności dzięki monitorowaniu zachowania i dobrostanu tysięcy pojedynczych ryb w czasie.

Cermaq

Cermaq jest największym światowym producentem łososia, który napędza transformację systemu żywnościowego w kierunku zdrowszej i bardziej przyjaznej dla klimatu żywności. Nasze podejście opiera się na przejrzystości, wydajności i współpracy partnerskiej, wyznaczaniu ambitnych celów klimatycznych, innowacjach w zakresie czystego rolnictwa oraz zwiększaniu skali wpływu i skutków pośrednich naszej działalności poprzez partnerstwa lokalne i międzynarodowe.

Działając jako organizacja globalna, spółka ma świadomość wyzwań związanych ze zmianami klimatu, odpadami oceanicznymi i mikrodrobinami plastiku, zmniejszającymi się naturalnymi zasobami ryb oraz utratą gruntów uprawnych na potrzeby tradycyjnej hodowli zwierząt na mięso.

Firma wspiera Organizację Narodów Zjednoczonych i jej działania na rzecz walki z tymi problemami i jest dumnym członkiem koalicji Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego zarządzania oceanami. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cermaq.com

Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) tworzy nowoczesną działalność biznesową. Pomagamy naszym klientom w modernizacji technologii, tworzeniu na nowo procesów i transformacji doświadczeń, co pozwala im utrzymać przewagę w dynamicznie zmieniającym się świecie. Razem sprawiamy, że codzienne życie staje się lepsze. O tym, tym jak to robimy, można dowiedzieć się na stronie www.cognizant.com lub naszych profilach społecznościowych.

