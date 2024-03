Cermaq étend sa collaboration avec Cognizant afin d'améliorer son efficacité opérationnelle

Cognizant fournira des services d'infrastructure gérés et cherchera à moderniser le paysage cloud de Cermaq en tant que partenaire de transformation numérique en Norvège et au Canada

TEANECK, New Jersey, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui le renouvellement de sa collaboration avec Cermaq Group AS, un important producteur mondial de saumon qui favorise la transition des systèmes vers des aliments plus sains et plus respectueux du climat. Ce renouvellement fait suite à une relation d'une durée de dix ans entre les deux entreprises, qui a permis à Cognizant d'agir de manière fiable en tant qu'allié stratégique sur la voie de la modernisation numérique de Cermaq. La collaboration couvrira à la fois les entités norvégiennes et canadiennes pour Cermaq.

Tout au long de la durée de l'accord, Cognizant cherchera à simplifier, moderniser et sécuriser le paysage technologique de Cermaq à travers les services d'infrastructure sur site et sur le cloud, tout en testant les dernières tendances technologiques telles que l'IA et la Gen AI (IA générative). Cognizant s'efforcera de réduire le coût total de possession, d'accélérer la mise sur le marché, de jeter les bases de l'activation numérique de Cermaq à l'échelle mondiale et d'assurer la stabilité opérationnelle de l'infrastructure. Grâce à cette modernisation, les clients de Cermaq peuvent s'attendre à bénéficier d'une chaîne de valeur solide et constante grâce à des opérations d'infrastructure stables.

Les entreprises de production alimentaire comme Cermaq voient les avantages de la modernisation de leur infrastructure numérique et de l'adoption des dernières technologies pour améliorer l'efficacité et la fiabilité, en particulier avec les exigences et les contraintes actuelles de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cermaq est sur le point de franchir une nouvelle étape pour étendre son empreinte informatique et permettre à ses entités de s'approprier leur paysage informatique dans un cadre de gouvernance centralisé en Norvège et au Canada. Cognizant, qui fait partie du groupe de gouvernance du cloud de Cermaq, joue un rôle consultatif majeur pour s'assurer que le cadre est suffisamment implémenté pour que les entités soient indépendantes, autosuffisantes et cohérentes tout en s'alignant sur les directives en matière de sécurité et de conformité convenues à l'échelle mondiale.

Davor Crnoja, responsable informatique mondial chez Cermaq Group AS, a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Cognizant, notre partenaire de confiance depuis dix ans. À la suite d'un long et rigoureux processus d'appel d'offres, nous avons soigneusement évalué les partenaires potentiels et sommes convaincus que Cognizant est le choix idéal pour guider les opérations informatiques de Cermaq. Ce partenariat a contribué à façonner notre paysage technologique, et nous sommes impatients de tirer parti de l'expertise de Cognizant pour franchir de nouvelles étapes. En mettant l'accent sur la simplification, la modernisation et la sécurisation de notre infrastructure, nous prévoyons une efficacité et une fiabilité encore plus grandes dans nos opérations informatiques. »

Knut Inge Buset, directeur national de Cognizant Norway, s'est lui aussi exprimé : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration après dix ans à fournir des conseils fiables et stratégiques à Cermaq, alors que la société modernisait sa technologie et son infrastructure. La présence de Cognizant est le catalyseur qui aide les entités individuelles de Cermaq et l'organisation dans son ensemble à atteindre leurs objectifs, et à les motiver dans l'adoption de nouvelles technologies à mesure qu'elles émergent pour suivre le rythme du marché. La Norvège, qui est l'un des principaux pays producteurs de fruits de mer, dépend fortement de l'économie bleue. Grâce à notre collaboration avec Cermaq, nous sommes impatients de faire évoluer notre expertise dans l'industrie de l'aquaculture et des produits de la mer nordiques. »

Afin de soutenir davantage la santé des océans, Cognizant a lancé son unité opérationnelle Cognizant Ocean en 2023. Son objectif est de trouver de nouveaux domaines d'innovation dans l'aquaculture et la pisciculture et d'améliorer la production alimentaire durable tout en nourrissant le monde, le tout en surveillant le comportement et le bien-être de milliers de poissons au fil du temps.

Cermaq est l'un des principaux producteurs mondiaux de saumon, qui dirige la transition de notre système alimentaire vers des aliments plus sains et plus respectueux du climat. Notre approche est fondée sur la transparence, la performance et les partenariats, l'établissement d'objectifs climatiques ambitieux, l'innovation pour une agriculture propre, et l'augmentation de l'impact et des effets d'entraînement grâce à des partenariats locaux et mondiaux.

En tant qu'organisation mondiale, nous sommes conscients des défis auxquels le monde est confronté : changement climatique, débris océaniques et microplastiques, diminution des stocks naturels de poissons et perte de terres arables pour la culture traditionnelle de protéines.

Nous appuyons les Nations Unies dans leurs efforts pour lutter contre ces problèmes, et nous sommes fiers d'être membres de la coalition Ocean Stewardship du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cermaq.com

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans notre monde en rapide évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

