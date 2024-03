Spoločnosť Cermaq rozširuje spoluprácu so spoločnosťou Cognizant so zámerom ďalej zvyšovať prevádzkovú efektívnosť

Spoločnosť Cognizant bude poskytovať služby spravovanej infraštruktúry a usilovať sa o modernizáciu cloudového prostredia spoločnosti Cermaq ako partner pre digitálnu transformáciu v Nórsku a Kanade

TEANECK, New Jersey, 20. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cognizant (Nasdaq: CTSH) dnes ohlásila obnovu spolupráce so spoločnosťou Cermaq Group AS, popredným svetovým producentom lososa, ktorý podporuje prechod systémov na zdravšie a ekologickejšie potraviny. Obnovené partnerstvo nadväzuje na desaťročný vzťah medzi týmito dvoma spoločnosťami, vďaka ktorému mohla spoločnosť Cognizant spoľahlivo pôsobiť ako strategický spojenec na ceste spoločnosti Cermaq k digitálnej modernizácii. Spolupráca sa bude vzťahovať na nórske aj kanadské subjekty spoločnosti Cermaq.

Počas trvania zmluvy sa bude Cognizant snažiť zjednodušiť, modernizovať a zabezpečiť technologické prostredie Cermaq v rámci infraštruktúrnych služieb, On-Premise a Cloud a zároveň testovať najnovšie technologické trendy vrátane AI a Gen AI. Spoločnosť Cognizant sa bude usilovať o zníženie celkových nákladov na vlastníctvo, urýchlenie času do uvedenia na trh, položenie základov pre digitálnu podporu spoločnosti Cermaq po celom svete a zabezpečenie stabilnej prevádzky infraštruktúry. V dôsledku tejto modernizácie môžu klienti spoločnosti Cermaq očakávať konzistentný a stabilný hodnotový reťazec vďaka stabilnej prevádzke infraštruktúry.

Potravinárske spoločnosti podobného typu ako Cermaq vidia výhody modernizácie svojej digitálnej infraštruktúry a prijatia najnovších technológií, ktoré pomôžu zlepšiť efektívnosť a spoľahlivosť, najmä pri súčasných požiadavkách a problémoch globálneho dodávateľského reťazca. Spoločnosť Cermaq je na prahu ďalších krokov v rozširovaní svojej IT stopy a umožňuje subjektom v Nórsku a Kanade vlastniť svoje IT prostredie v rámci centralizovanej siete riadenia. Spoločnosť Cognizant je súčasťou skupiny pre správu cloudu Cermaq a zohráva významnú poradnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby bol rámec nastavený dostatočne a subjekty boli nezávislé, sebestačné a súdržné, pričom sa zosúlaďujú s usmerneniami v oblasti bezpečnosti a dodržiavania predpisov na globálnej úrovni.

Davor Crnoja, vedúci Global IT v Cermaq Group AS, povedal: „Sme radi, že môžeme pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Cognizant, naším dôveryhodným partnerom za posledné desaťročie. Po zdĺhavom a dôkladnom procese RFP sme starostlivo vyhodnotili potenciálnych partnerov a sme presvedčení, že Cognizant je ideálnou voľbou na vedenie IT operácií spoločnosti Cermaq. Toto partnerstvo zásadne pomohlo formovať naše technologické prostredie a tešíme sa, že využijeme odborné znalosti spoločnosti Cognizant na dosiahnutie nových míľnikov. Vďaka zameraniu na zjednodušenie, modernizáciu a zabezpečenie našej infraštruktúry očakávame ešte väčšiu efektívnosť a spoľahlivosť našich IT operácií."

Knut Inge Buset, Country Manager pre Cognizant Norway, uviedol: „Sme nadšení, že pokračujeme v spolupráci po desiatich rokoch poskytovania spoľahlivého a strategického poradenstva spoločnosti Cermaq v oblasti modernizácie ich technológií a infraštruktúry. Prítomnosť spoločnosti Cognizant je katalyzátorom, ktorý pomáha jednotlivým subjektom aj globálnej organizácii Cermaq dosahovať ich ciele a mobilizuje ich k zavádzaniu novších technológií, hneď ako sa objavujú, aby udržali krok s trhom. Nórsko je jednou z vedúcich krajín v produkcii morských plodov a vo veľkej miere na modrej ekonomike závisí. Prostredníctvom našej spolupráce so spoločnosťou Cermaq sa tešíme na rozvoj našich odborných znalostí v odvetví severskej akvakultúry a morských plodov."

V snahe ďalej podporovať zdravie oceánov spustila spoločnosť Cognizant v roku 2023 svoj obchodný útvar Cognizant Ocean. Cieľom je nájsť nové oblasti inovácií v akvakultúre alebo vodnom chove rýb, zlepšiť udržateľnú produkciu potravín a zároveň nakŕmiť svet monitorovaním správania a dobrých životných podmienok tisícov jednotlivých rýb v priebehu času.

Cermaq je popredným svetovým producentom lososa, ktorý podporuje prechod potravinového systému na zdravšie a ekologickejšie potraviny. Náš prístup je založený na transparentnosti, výkonnosti a partnerstvách, stanujeme si ambiciózne ciele v oblasti klímy, inovácie pre čisté poľnohospodárstvo a škálovanie dopadu a efektu šírenia vĺn prostredníctvom lokálnych a globálnych partnerstiev.

Ako globálna organizácia sme si vedomí výziev, ktorým čelíme na celom svete v dôsledku zmeny klímy, odpadu z oceánov a mikroplastov, poklesu prírodných zásob rýb a straty ornej pôdy pre tradičné pestovanie bielkovín.

Podporujeme Organizáciu Spojených národov a jej prácu v boji proti týmto problémom a sme hrdými členmi koalície OSN Global Compact Ocean Stewardship Coalition. Viac informácií nájdete na stránke: www.cermaq.com

Cognizant (Nasdaq: CTSH) navrhuje moderné podniky. Našim klientom pomáhame modernizovať technológie, pretvárať procesy a transformovať skúsenosti, aby si mohli zachovať náskok v našom rýchlo sa meniacom svete. Spolu zlepšujeme každodenný život. Zistite ako na www.cognizant.com alebo @cognizant.

