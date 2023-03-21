CGTN: Визит Си Цзиньпина в Россию и новая концепция двусторонних отношений

ПЕКИН, 21 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в подписанной им статье, опубликованной в понедельник в российских СМИ, заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным для совместного принятия новой концепции, нового плана и новых мер по развитию китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в ближайшие годы.

Статья под названием «Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России» была опубликована в газете «Российская газета» и на новостном портале «РИА Новости» в преддверии его государственного визита в Россию.

Вспоминая, что Россия была первой страной, которую Си Цзиньпин посетил после того, как был избран президентом 10 лет назад, он заявил, что за последнее десятилетие он совершил восемь визитов в Россию и каждый раз возлагал на нее большие надежды и возвращался с плодотворными результатами.

В статье Си Цзиньпина подчеркивается роль взаимодействия на высоком уровне между двумя лидерами в развитии китайско-российских отношений. Они провели 40 встреч по двусторонним и международным вопросам, на которых разрабатывали план сотрудничества и своевременно общались по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия укрепили политическое взаимное доверие и сформировали новую модель отношений между крупными странами на основе приверженности обеих сторон принципам «никаких альянсов, конфронтаций и нацеленности на какую-либо третью сторону».

За последние 10 лет наблюдается значительный рост многоуровневого сотрудничества этих двух стран. В прошлом году объем торговли между Китаем и Россией превысил 190 млрд долларов, что на 116% больше, чем десять лет назад. Обе стороны также сотрудничают по целому ряду проектов, включая научно-технические инновации, трансграничную электронную торговлю и другие развивающиеся области.

В статье председатель КНР вспомнил об источнике вдохновения для инициативы «Один пояс, один путь», Глобальной инициативы в области развития, Инициативы в области глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации. Именно тогда, когда он выступал в Московском государственном институте международных отношений в марте 2013 года, он отметил, что «страны связаны и зависят друг от друга на невиданном ранее уровне».

«Общие интересы всего человечества заключается в едином и спокойном мире, а не в разделенном и нестабильном», — заявил Си Цзиньпин.

При рассмотрении вопроса украинского кризиса Си Цзиньпин подтвердил «объективную и беспристрастную» позицию Китая, сопровождаемую его предложениями, такими как поддержка всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса, и обеспечение стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек.

Он отметил, что опубликованный в прошлом месяце документ под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» является «конструктивным в смягчении последствий кризиса и содействии его политическому урегулированию».

Си Цзиньпин признает отсутствие простого решения сложной проблемы и считает, что если все стороны будут придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, коллективной и устойчивой безопасности, а также будут стремиться к равноправному, рациональному и ориентированному на конкретные результаты диалогу и взаимодействию, они найдут разумный путь к урегулированию кризиса, а также дорогу к спокойному миру и общей безопасности.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/Xi-s-Russia-visit-to-adopt-new-vision-for-bilateral-ties-1iknim761mE/index.html

SOURCE CGTN