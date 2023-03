CGTN: Visita de Xi à Rússia para lançar 'nova visão' sobre os laços bilaterais

PEQUIM, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente chinês, Xi Jinping, disse que espera trabalhar com o presidente russo, Vladimir Putin, para adotar em conjunto uma nova visão, um novo projeto e novas medidas para o crescimento da parceria estratégica abrangente China-Rússia de coordenação nos próximos anos em seu artigo assinado publicado na mídia russa na segunda-feira.

O artigo, intitulado "Avançar para abrir um novo capítulo da amizade, cooperação e desenvolvimento comum China-Rússia", foi publicado no jornal russoRussian Gazette e no site de notícias RIA Novosti antes de sua visita de Estado à Rússia.

Recordando que a Rússia foi o primeiro país que visitou depois de ter sido eleito presidente há 10 anos, Xi disse que fez oito visitas à Rússia durante a última década e que a cada vez foi com grandes expectativas e voltou com resultados frutíferos.

O papel das interações de alto nível entre os dois líderes das relações China-Rússia é destacado no artigo de Xi. Eles se encontraram 40 vezes em ocasiões bilaterais e internacionais, nas quais traçaram o plano de cooperação e tiveram comunicação oportuna sobre as principais questões internacionais e regionais de interesse mútuo.

A China e a Rússia consolidaram a confiança política mútua e promoveram um novo modelo de relações entre grandes países com base no compromisso de ambos os lados de não aliança, não confronto e não visar terceiros, observou Xi.

Nos últimos 10 anos, foi evidente um impulso substancial na cooperação dos dois países em vários níveis. O comércio entre a China e a Rússia no ano passado ultrapassou US$ 190 bilhões, um aumento de 116% em relação a uma década atrás. Os dois lados também colaboraram em vários projetos, incluindo inovação científica e tecnológica, comércio eletrônico transfronteiriço e outras áreas emergentes.

No artigo, o presidente chinês relembrou a fonte de sua inspiração para propor a Iniciativa do Cinturão e Rota, a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global. Foi quando ele falou no Instituto Estadual de Relações Internacionais de Moscou, em março de 2013, que observou que "os países estão ligados e dependentes uns dos outros em um nível nunca antes visto".

"O interesse comum de toda a humanidade é um mundo unido e pacífico, em vez de dividido e volátil", disse Xi.

Ao abordar a crise na Ucrânia, Xi reiterou a posição "objetiva e imparcial" da China, que é acompanhada por suas propostas, como apoiar todos os esforços conducentes à solução pacífica da crise e garantir a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais.

Ele observou que a Posição da China sobre a Solução Política da Crise na Ucrânia, um documento divulgado no mês passado, foi "construtivo nos esforços para mitigar os efeitos colaterais da crise e facilitar sua solução política".

Reconhecendo que não há solução simples para uma questão complexa, a Xi acredita que, desde que todas as partes adotem a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável e busquem diálogo e consulta no mesmo patamar, racionais e focados em resultados, encontrarão uma maneira razoável de resolver a crise, bem como um amplo caminho para um mundo de paz duradoura e segurança comum.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/Xi-s-Russia-visit-to-adopt-new-vision-for-bilateral-ties-1iknim761mE/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN