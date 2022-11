CGTN: Цифры десятилетия: взгляд на модернизацию Китая

ПЕКИН, 3 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Сейчас, когда Китай смотрит в будущее после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), давайте вспомним, как происходило экономическое, политическое, культурное, социальное и экологическое развитие этой самой густонаселенной страны мира в течение последнего десятилетия.

Экономика

Анализ последних двух пятилетних планов показывает, что быстрое и устойчивое экономическое развитие, а также реструктуризация промышленности стали двумя основными приоритетами в течение 2011-2015 годов, в то время как 13-й пятилетний план (2016-2020 годы) был направлен на поддержание средне-высоких темпов роста.

В то время как ВВП Китая за последнее десятилетие более чем удвоился, его вклад в мировую экономику составляет 18,5%.

Кроме того, Китай добился значительных успехов в научно-технологическом развитии, построив свою собственную космическую станцию для будущего международного сотрудничества и запустив миссии на Луну, Марс и не только.

Политика

В 2020 году по итогам процесса, растянувшегося на 66 лет, Китай принял свой первый гражданский кодекс. В ходе его составления было запрошено 1,02 миллиона мнений примерно у 425 тысяч человек.

По данным опроса общественного мнения, Китай также улучшил обстановку в плане безопасности: о том, что они себя чувствуют в безопасности, заявило 98% опрошенных.

Кроме того, хотя количество членов КПК увеличилось, также расширилось и участие организаций, не входящих в КПК, особенно в процессе консультаций.

Общество

В 2021 году Китай достиг одной из своих «двух целей столетия», заключающейся в том, чтобы стать «среднезажиточным обществом». Одним из главных аспектов этих усилий является ликвидация абсолютной нищеты.

Что касается здравоохранения, то средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась с 74,83 года в 2010 году до 78,2 года в 2021 году. Показатели смертности продолжили снижаться, при этом большое число людей было включено в систему социального страхования.

Перед лицом пандемии COVID-19 Китай отдает приоритет человеческой жизни над экономическими выгодами, проводя динамичную политику нулевой терпимости к COVID, и делает вакцины общественно доступными в глобальном масштабе.

Кроме того, удвоение расходов на сектор образования за последнее десятилетие и ставшее повсеместным бесплатное девятилетнее обязательное образование позволили повысить грамотность в Китае до уровней, недотягивающих всего 2,67 процентного пункта до абсолютного значения 100%.

Культура

За последнее десятилетие правительство предприняло ряд инициатив, направленных не только на удовлетворение современных культурных потребностей людей, но и на сохранение истории путем создания таких объектов, как библиотеки, музеи и галереи.

Китай также прилагает активные усилия для развития крепкой культуры спорта и фитнеса, продвигаясь вперед в рамках своей национальной стратегии «Фитнес для всех», инициативы «Здоровый Китай» и превращения Китая в страну, демонстрирующую успехи в спорте.

Окружающая среда

Обещание Китая достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году последовало за десятилетием, в ходе которого страна добилась прогресса в снижении своей зависимости от угля, переходе к альтернативным источникам энергии, увеличении лесного покрова и биоразнообразия, а также в принятии ряда мер по смягчению последствий изменения климата.

