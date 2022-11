CGTN:Los números de una década:un viaje a través de la modernización de China

PEKÍN, 3 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Mientras China mira hacia el futuro después del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), recordemos cómo le ha ido al país más poblado del mundo durante la última década en su camino hacia el desarrollo económico, político, cultural, social y ambiental.

Economía

Un análisis de los dos últimos Planes Quinquenales (FYP) muestra que el desarrollo económico rápido y sostenible, así como la reestructuración industrial, surgieron como dos de los principales focos del período 2011-2015, mientras que el XIII FYP (2016-2020) tuvo como objetivo mantener un ritmo de crecimiento medio-alto.

Si bien el PIB de China se duplicó con creces en la última década, la contribución de su crecimiento económico a la economía mundial es del 18,5%.

Además, China dio pasos sustanciales en el desarrollo científico y tecnológico, construyendo su propia estación espacial para futuras colaboraciones internacionales y lanzando misiones a la Luna, Marte y más allá.

Política

China adoptó su primer Código Civil en 2020 después de un camino de 66 años. Durante la compilación, se solicitaron 1,02 millones de consejos de unas 425.000 personas.

China también mejoró su entorno de seguridad, con una sensación de seguridad de la gente que superó el 98%, según una encuesta.

Además, mientras aumentaba la membresía del CPC, también aumentó la participación de entidades no pertenecientes al CPC, especialmente en el proceso consultivo.

Sociedad

China logró uno de sus "dos objetivos centenarios" de convertirse en una "sociedad moderadamente próspera" en 2021. Una de las luchas más importantes ha sido eliminar el flagelo de la pobreza absoluta.

Hablando de salud, la esperanza media de vida de China aumentó de 74,83 años en 2010 a 78,2 años en 2021. Si bien las tasas de mortalidad continuaron cayendo, una gran cantidad de personas quedaron cubiertas por la seguridad social.

Ante la COVID-19, China priorizó la vida humana sobre las ganancias económicas a través de su política dinámica de cero-COVID e impulsó las vacunas como bienes públicos globales.

Además, la duplicación del gasto en el sector de la educación en la última década y la universalización de la educación obligatoria gratuita de nueve años podrían ser parte de la razón por la cual la tasa de alfabetización de China está a solo 2,67 puntos porcentuales de alcanzar el 100% absoluto.

Cultura

En la última década, el gobierno tomó una serie de iniciativas no solo para satisfacer las necesidades culturales contemporáneas de las personas, sino también para preservar la historia mediante la construcción de infraestructuras como bibliotecas, museos y galerías.

China también ha ido más allá en el fomento de una cultura sólida de deportes y fitness, avanzando con sus estrategias nacionales Fitness-for-All, Healthy China Initiative y Building China into a Country Strong in Sports.

Medio ambiente

La promesa de China de alcanzar un máximo de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060 se produjo inmediatamente después de una década de progreso logrado en la reducción de su dependencia del carbón, el cambio a fuentes alternativas de energía, el aumento de la cobertura forestal y la biodiversidad y la adopción de una serie de medidas para mitigar el cambio climático.

Visite "The Numbers of a Decade: A Journey through China's Modernization" para una descripción detallada del viaje de China en la última década y perspectivas sobre el camino a seguir.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-02/The-Numbers-of-a-Decade-A-Journey-through-China-s-Modernization-1eCNV0yn2Ao/index.html

