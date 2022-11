CGTN: Desetiletí v číslech: Putování modernizací Číny

PEKING, 7. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Po skončení 20. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny (KSČ) hledí Čína do budoucnosti. Připomeňme si nyní také, jak se nejlidnatější zemi světa dařilo po stránce hospodářského, politického, kulturního, sociálního a environmentálního rozvoje v uplynulém desetiletí.

Ekonomika

Podle analýzy posledních dvou pětiletých plánů byl hlavním cílem období 2011-2015 rychlý a udržitelný hospodářský rozvoj společně s restrukturalizací průmyslu, cílem 13. pětiletého plánu pro období 2016-2020 pak udržení středně vysokého tempa růstu.

HDP Číny se v uplynulém desetiletí více než zdvojnásobil, příspěvek jejího hospodářského růstu ke světové ekonomice činí 18,5 %.

Čína navíc učinila výrazný pokrok ve vědeckém a technologickém rozvoji, vybudovala vlastní vesmírnou stanici pro budoucí mezinárodní spolupráci a vyslala mise na Měsíc, Mars a další cíle.

Politika

V roce 2020 přijala Čína po 66 letech od vzniku svůj první občanský zákoník. Při jeho přípravě bylo využito 1,02 milionu podnětů od přibližně 425 000 lidí.

Čína také zlepšila své bezpečnostní prostředí – vnímání pocitu bezpečí u občanů přesahuje podle průzkumu 98 %.

Zvýšil se počet členů KSČ, ale i zapojení mimostranických subjektů, zejména v konzultačním procesu.

Společnost

Čína v roce 2021 dosáhla naplnění prvního ze svých „cílů stoletého výročí", tedy vybudování všestranně mírně prosperující společnosti. Mezi nejvýznamnější úspěchy zde patří vymýcení postrachu absolutní chudoby.

Co se týče zdraví, průměrná délka života v Číně se zvýšila ze 74,83 let v roce 2010 na 78,2 let v roce 2021. Úmrtnost nadále klesala a značné množství občanů získalo sociální pojištění.

Tváří v tvář pandemii COVID-19 Čína upřednostnila lidské životy před ekonomickými zisky a prostřednictvím své dynamické proticovidové politiky prosadila vakcíny jako globální veřejné statky.

Zdvojnásobení výdajů na školství a univerzální zpřístupnění bezplatného devítiletého povinného vzdělávání pak přispěly ke stavu, kdy čínské gramotnosti chybí k dosažení absolutních 100 % pouze 2,67 procentního bodu.

Kultura

V uplynulém desetiletí vláda přijala řadu iniciativ, jejichž cílem bylo nejen uspokojit současné kulturní potřeby obyvatel, ale také zachovat historické dědictví budováním infrastruktury, jako jsou knihovny, muzea a galerie.

Kromě toho Čína maximálně podporuje širokou tradici sportu a tělesné zdatnosti prostřednictvím národních strategií Zdatnost pro všechny, Iniciativa za zdravou Čínu a Rozvoj Číny ve sportovně úspěšnou zemi.

Životní prostředí

Čínský závazek dosáhnout do roku 2030 maximálních emisí oxidu uhličitého a do roku 2060 uhlíkové neutrality navázal na desetiletý pokrok v oblasti snižování závislosti na uhlí, přechodu na alternativní zdroje energie, zvyšování lesnatosti a biologické rozmanitosti a zavádění řady opatření ke zmírnění změny klimatu.

Podrobné informace o Číně v uplynulém desetiletí a jejích vyhlídkách do budoucnosti najdete v interaktivním materiálu "The Numbers of a Decade: A Journey through China's Modernization" (Desetiletí v číslech: Putování modernizací Číny).

