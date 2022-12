CGTN : Comment la Chine renforce sa coopération en matière de vaccins pour lutter contre la COVID-19

PÉKIN, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis l'apparition de la COVID-19, le monde a engagé une course contre la montre, luttant contre la pandémie qui a fait des ravages partout dans le monde. Le développement de vaccins sûrs et efficaces est l'une des étapes les plus cruciales de la lutte contre le virus.

Au cours des trois dernières années, la Chine a progressé dans sa recherche sur les vaccins contre la COVID-19 et a pris des mesures concrètes pour respecter son engagement à faire des vaccins un bien public mondial.

La Chine à l'avant-garde de la recherche sur les vaccins

En janvier 2020, des chercheurs chinois ont rapidement révélé la séquence génomique complète du virus après la première apparition à la fin de 2019. La décision de rendre les données publiques a été saluée par les scientifiques du monde entier.

Jeremy Farrar, chercheur médical et directeur du Wellcome Trust, une fondation caritative basée à Londres sur la recherche en santé, a décrit cela comme un « moment potentiellement très important dans la santé publique mondiale qui doit être célébré » dans un tweet.

En mars 2020, le vaccin à vecteur adénovirus développé par une équipe dirigée par le scientifique médical militaire chinois Chen Wei est devenu le premier vaccin en Chine approuvé pour entrer dans les essais cliniques.

Après l'achèvement de la première phase des essais, la deuxième phase des essais a commencé en avril. À l'époque, le vaccin chinois contre la COVID-19 était le premier au monde à entrer dans la deuxième phase des essais cliniques, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

D'autres recherches sur le vaccin contre la COVID-19 avaient été menées simultanément, notamment le vaccin inactivé développé par le China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) et le vaccin inactif de la société pharmaceutique Sinovac, basée à Pékin.

Alors que le virus ne cesse de muter, la Chine a continué à faire progresser ses recherches sur les vaccins au cours des trois dernières années. En octobre 2022, au moins 46 vaccins contre la COVID-19 étaient testés sur des humains dans le pays et plus de 20 dans le cadre d'essais cliniques à l'étranger.

Parmi eux, trois vaccins monovalents inactivés contre les variants d'Omicron étaient testés pour l'immunisation séquentielle sur le continent chinois, à Hong Kong et dans les Émirats arabes unis.

Des efforts pour renforcer la coopération mondiale en matière de vaccins

Les vaccins chinois ont joué un rôle crucial dans la réponse mondiale à la pandémie, offrant aux pays plus de choix dans le contexte de la fracture vaccinale à travers le monde.

En mai 2021, l'OMS a inscrit le vaccin de Sinopharm contre la COVID-19 sur la liste des vaccins à utiliser en cas d'urgence. Il s'agissait du premier vaccin chinois officiellement reconnu par l'OMS et du sixième vaccin approuvé pour une utilisation d'urgence à l'échelle mondiale.

L'OMS a inscrit le vaccin sur la liste d'utilisation d'urgence pour « son innocuité, son efficacité et sa qualité », a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse.

Le mois suivant, un autre vaccin inactif produit par Sinovac a été approuvé par l'OMS pour une utilisation d'urgence.

Par rapport aux autres vaccins fabriqués par Moderna et Pfizer à cette période, le vaccin inactif de la Chine présentait un avantage : il peut être stocké et transporté dans un réfrigérateur standard à 2-8 degrés Celsius. Il est particulièrement adapté aux pays en développement qui ne disposent pas d'installations de stockage et de transport de vaccins suffisantes pour stocker de grandes quantités de vaccins à basse température.

En mai 2022, le vaccin CONVIDECIA contre la COVID-19 mis au point par le développeur chinois CanSino Biologics a reçu le feu vert de l'OMS pour une utilisation d'urgence. Il s'agissait du troisième vaccin chinois après Sinopharm et Sinopec certifié par la Liste d'utilisation d'urgence de l'OMS.

« Le monde a désespérément besoin de plusieurs vaccins contre la COVID-19 pour remédier à l'énorme inégalité d'accès dans le monde », a déclaré le Dr Mariangela Simao, directrice générale adjointe de l'OMS pour l'accès aux produits de santé, dans un communiqué de presse en juin 2021.

Elle a également exhorté les fabricants à participer au programme d'accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (COVAX), une initiative mondiale qui vise à assurer un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 pour les pays riches comme pour les pays pauvres afin de maîtriser la pandémie.

Depuis que la Chine a rejoint le COVAX en octobre 2020, elle a continuellement offert une aide vaccinale aux pays moins développés. En août 2021, la Chine s'est engagée à fournir 2 milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 au monde entier tout au long de l'année 2021 et a offert 100 millions de dollars au COVAX.

« Nous nous réjouissons de cette contribution de la Chine, qui permettra d'élargir l'accès aux vaccins contre la COVID-19 pour les personnes les plus à risque dans les pays à revenu faible ou intermédiaire », a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, l'Alliance du vaccin.

Parmi les autres mesures, mentionnons l'aide internationale de 2 milliards de dollars de la part de la Chine pour aider les pays en développement à répondre à l'impact de la COVID-19 et la mise en place d'un mécanisme de coopération pour que les hôpitaux chinois s'associent à 30 hôpitaux africains.

En mai 2022, la Chine avait fourni du matériel anti-épidémie à 153 pays et 15 organisations internationales, dont 2,2 milliards de doses du vaccin contre la COVID-19. Le pays a également envoyé des groupes d'experts médicaux dans 34 pays et a partagé son expérience en matière de lutte contre les épidémies avec plus de 180 pays et organisations internationales.

La stratégie anti-pandémique de la Chine donne la priorité aux personnes

Depuis le début de la pandémie, la Chine considère la protection des personnes et de leur vie comme une priorité absolue, qu'elles se trouvent dans le pays ou à l'étranger.

Au 7 décembre 2022, environ 3,45 milliards de vaccins avaient été administrés dans tout le pays. Plus de 228 millions de personnes de plus de 60 ans ont reçu une vaccination complète, soit 86 % de la population totale de cette tranche d'âge.

Des ressortissants chinois à l'étranger se sont également vu proposer des vaccins contre la COVID-19. Dans les trois mois qui ont suivi le déploiement par la Chine du programme de vaccination « Spring Sprout » en mars 2021, plus de 1,18 million de Chinois à l'étranger dans plus de 150 pays avaient été vaccinés avec des vaccins chinois ou étrangers.

Le gouvernement chinois a étendu la couverture du programme de vaccination aux citoyens étrangers vivant en Chine en donnant des vaccins chinois aux ressortissants étrangers en âge d'être vaccinés et en fournissant un traitement rapide aux personnes infectées par la COVID-19. Le pays a également ajusté les mesures de prévention et de contrôle pour les ressortissants étrangers entrant en Chine.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-14/How-China-strengthens-vaccine-cooperation-to-battle-COVID-19-1fL8JwjK6Ri/index.html

SOURCE CGTN