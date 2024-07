CGTN : Pourquoi l'approfondissement de la réforme est-il si important pour la Chine ?

PÉKIN, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le Musée national de Chine abrite une collection spéciale de 109 sceaux officiels. Les sceaux, qui proviennent du nouveau district de Binhai dans la municipalité de Tianjin, ont été supprimés en 2014 après que le gouvernement local a mis en place un bureau d'examen et d'approbation administratifs et intégré des centaines d'unités d'examen et d'approbation dans un seul département, remplaçant ainsi 109 sceaux officiels par un seul.

En 2014, bien que le concept de construction d'une économie de marché socialiste ait été introduit plus de deux décennies auparavant, faire des affaires restait une entreprise difficile. Un législateur de l'Assemblée populaire municipale de Tianjin a révélé qu'un seul projet d'investissement, depuis l'acquisition du terrain jusqu'à l'achèvement de toutes les procédures d'approbation administrative, nécessitait plus de 30 approbations gouvernementales et plus de 100 sceaux. L'ensemble du processus prenait au minimum 272 jours ouvrables.

Les 109 sceaux exposés au Musée national témoignent de la détermination de la Chine à approfondir la réforme institutionnelle. Au fil des ans, pour faciliter les affaires, le Conseil d'État chinois a annulé ou délégué à des autorités de niveau inférieur le pouvoir d'approbation administrative pour plus de 1 000 éléments et a réduit de plus de 90 % le nombre d'éléments d'investissement soumis à l'approbation du gouvernement central.

L'importance de l'approfondissement de la réforme

La Chine a lancé la réforme et l'ouverture en 1978. Au cours des 46 dernières années, la Chine est passée d'une économie pauvre et sous-développée à la deuxième économie mondiale.

« La réforme et l'ouverture sont l'une des principales raisons pour lesquelles la Chine est en mesure de rattraper son retard », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'un symposium en 2023. Il a ajouté : « Pour encourager la modernisation de la Chine, nous devons continuer à approfondir la réforme et l'ouverture, libérer et développer continuellement les forces productives sociales, et libérer et renforcer la vitalité sociale ».

La Chine a donné le coup d'envoi de la troisième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois à Pékin ce lundi. La réunion se concentrera sur l'approfondissement de la réforme et la modernisation de la Chine.

Wang Chunguang, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que la Chine était désormais entrée dans une zone « d'eaux profonde » dans son processus de réforme et qu'elle était confrontée à des tâches plus complexes et plus urgentes qu'auparavant, telles que la diminution de l'efficacité des réformes précédentes, le manque de clarté quant à la voie à suivre pour les futures réformes, et l'évolution des relations internationales. Si la Chine ne relève pas les différents défis sociaux, économiques, culturels et politiques au moyen de nouvelles réformes, sa modernisation sera considérablement entravée.

Fan Weiqing, professeur associé à l'université de Wuhan, a déclaré qu'à l'heure où un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle se dessine dans le monde, et où la concurrence scientifique et technologique devient plus féroce, l'approfondissement de la réforme est également vital pour l'innovation technologique de la Chine, qui est « décisive » pour l'avenir du pays.

« Pour résoudre les différentes contradictions et difficultés auxquelles le développement de la Chine reste confronté, nous devons approfondir la réforme et l'ouverture », a déclaré M. Xi. Il attache une grande importance à l'approfondissement de la réforme. Un an après son entrée en fonction en tant que secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois en 2012, le gouvernement central a adopté une décision visant à approfondir la réforme de manière globale, dans le but d'améliorer et de développer le système socialiste avec des caractéristiques chinoises et de moderniser le système et la capacité de gouvernance de la Chine.

Comment la Chine approfondit-elle ses réformes ?

Depuis lors, les dirigeants chinois ont présenté une feuille de route pour l'approfondissement de la réforme globale, et le pays a également mis en œuvre plus de 3 000 plans de réforme portant sur la réforme des institutions du Parti et de l'État, la réforme des terres rurales, la réforme des entreprises publiques, la réforme financière, la transformation verte et la réforme du système médical.

De toutes les réformes, c'est la réforme économique qui est au centre des préoccupations. M. Xi a préconisé de laisser le marché jouer un rôle « décisif » dans l'allocation des ressources, ce qui est un signal fort d'ajustement politique, puisque ce rôle était qualifié de « sommaire » dans la déclaration officielle précédente.

Sous l'impulsion de M. Xi, la Chine a créé un bureau de développement de l'économie privée pour aider les entreprises privées, a encouragé les réformes financières pour faciliter le financement des entreprises privées, a fait progresser la réforme des entreprises d'État pour améliorer le système des entreprises modernes et a mis en œuvre le système de liste négative pour l'accès au marché, autorisant l'entrée dans des domaines qui ne sont pas explicitement interdits par la liste.

Les résultats des réformes ont été remarquables. Un plan d'action triennal pour la réforme des entreprises d'État (2020-2022) a converti plus de 165 000 entreprises d'État en sociétés à responsabilité limitée, ou en sociétés à responsabilité limitée par actions, et quelque 38 000 entreprises d'État ont mis en place des conseils d'administration. Entre 2012 et 2023, le nombre d'entreprises privées en Chine a plus que quadruplé, et la proportion d'entreprises privées par rapport au nombre total d'entreprises est passée de moins de 80 % à plus de 92 %.

Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2020, la Chine a connu une amélioration sans précédent de l'environnement des entreprises grâce à ses réformes régulières et vigoureuses, et elle a été classée parmi les dix premiers pays réformateurs au monde pendant deux années consécutives.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-16/Why-is-deepening-reform-so-important-for-China--1vhwv3kKVkk/p.html