CGTN: Dlaczego pogłębianie reform jest dla Chin tak ważne?

PEKIN, 17 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- W Chińskim Muzeum Narodowym znajduje się wyjątkowa kolekcja 109 pieczęci pochodzących z Binhai New Area w gminie Tianjin. Zostały wyłączone z użytku w 2014 roku po tym, jak samorząd lokalny powołał do życia biuro ds. egzaminów administracyjnych i zatwierdzeń oraz włączył setki jednostek egzaminacyjnych i zatwierdzających do jednego departamentu, zastępując 109 pieczęci jedną, wspólną pieczęcią.

W 2014 roku, mimo że koncepcja budowy socjalistycznej gospodarki rynkowej została wprowadzona ponad dwie dekady wcześniej, prowadzenie działalności gospodarczej nadal stanowiło wyzwanie. Ustawodawca z Miejskiego Kongresu Ludowego w Tianjin ujawnił, że pojedynczy projekt inwestycyjny – począwszy od nabycia gruntu aż po ukończenie wszystkich procedur administracyjnych – wymagał uzyskania ponad 30 zatwierdzeń rządowych i zebrania ponad 100 pieczęci. Cały proces trwał co najmniej 272 dni robocze.

109 pieczęci wystawionych w muzeum narodowym ukazuje determinację Chin do pogłębienia reformy instytucjonalnej. Z biegiem lat, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, chińska Rada Państwowa zniosła lub oddelegowała do władz niższego szczebla uprawnienia do zatwierdzania ponad 1000 kwestii administracyjnych i zmniejszyła liczbę spraw podlegających zatwierdzeniu przez rząd centralny o ponad 90 procent.

Dlaczego pogłębianie reform ma znaczenie?

Chiny rozpoczęły reformy i zwiększanie stopnia otwarcia w 1978 roku. W ciągu ostatnich 46 lat kraj przekształcił się z biednej i słabo rozwiniętej gospodarki w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie.

„Reformy i otwarcie to główne czynniki, dzięki którym Chiny są w stanie iść z duchem czasu" – powiedział prezydent Chin Xi Jinping podczas sympozjum w 2023 roku, dodając: „Aby promować chińską modernizację, musimy w dalszym ciągu kompleksowo pogłębiać reformy i zwiększać otwarcie, wyzwalać i rozwijać społeczne siły wytwórcze oraz uwalniać i wzmacniać witalność społeczną".

W miniony poniedziałek w Pekinie rozpoczęła się trzecia sesja plenarna XX. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Jej uczestnicy skupią się na dalszym kompleksowym pogłębianiu reform i postępie chińskiej modernizacji.

Wang Chunguang, badacz z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział, że Chiny rzuciły się na „głęboką wodę", jeśli chodzi o proces wdrażania reform, a kraj czekają jeszcze bardziej złożone i pilne zadania niż wcześniej. Wiążą się one ze spadającą skutecznością dotychczasowych reform, niejasną ścieżką przyszłych reform i zmieniającymi się stosunkami międzynarodowymi. Jeśli nie uda się sprostać różnym wyzwaniom społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym poprzez dalsze reformy, modernizacja Chin zostanie w znacznym stopniu ograniczona.

Jak zauważył Fan Weiqing, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Wuhan, w czasie, gdy kolejny etap rewolucji naukowo-technicznej i transformacji przemysłowej nabiera kształtu na całym świecie, a konkurencja naukowo-techniczna staje się coraz większa, pogłębienie reform jest również kluczowe dla innowacji technologicznych w Chinach i ma „decydujące" znaczenie dla przyszłości kraju.

„Aby poradzić sobie z licznymi trudnościami i wyzwaniami związanymi z dalszym rozwojem Chin musimy pogłębić reformy i zwiększyć otwarcie" – powiedział Xi. Prezydent przywiązuje dużą wagę do pogłębiania reform. Rok po objęciu przez Xi stanowiska sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w 2012 roku rząd centralny podjął decyzję o kompleksowym pogłębieniu reform, mając na celu poprawę i rozwój chińskiego systemu socjalistycznego oraz modernizację systemu zarządzania i potencjału kraju.

W jaki sposób Chiny pogłębiają reformy?

Od tego czasu przywódcy Chin przedstawili mapę drogową w zakresie pogłębienia ogólnych reform, a kraj wdrożył ponad 3000 działań obejmujących reformę instytucjonalną partii i państwa, reformę gruntów wiejskich, reformę przedsiębiorstw państwowych, reformę finansową, transformację ekologiczną i reformę systemu opieki zdrowotnej.

Spośród wszystkich reform w centrum uwagi znajduje się reforma gospodarcza. Xi opowiedział się za umożliwieniem rynkowi odgrywania „decydującej" roli w procesie alokacji zasobów, co stanowi silny bodziec do dostosowania polityki. Słowo „decydujący" było „podstawowym" określeniem użytym w poprzednim oficjalnym oświadczeniu.

Zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Xi, Chiny utworzyły biuro ds. rozwoju gospodarki prywatnej, wspierające prywatne przedsiębiorstwa, a także promowały reformy finansowe w celu ułatwienia finansowania prywatnych przedsiębiorstw, realizowały reformę przedsiębiorstw państwowych w celu dalszej poprawy nowoczesnego systemu przedsiębiorstw i wdrożyły system listy dostępu do rynku, umożliwiając podmiotom działalność w tych obszarach, które nie zostały wyraźnie wyłączone z listy.

Rezultaty reform są imponujące. Trzyletni plan działania na rzecz reformy przedsiębiorstw państwowych (na lata 2020-2022) pozwolił przekształcić ponad 165 tysięcy przedsiębiorstw państwowych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a około 38 tysięcy kolejnych powołało członków zarządu. W latach 2012-2023 liczba prywatnych przedsiębiorstw w Chinach wzrosła ponad czterokrotnie, a jej udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw zwiększył się z niespełna 80 procent do ponad 92 procent.

W raporcie Banku Światowego opublikowanym w 2020 r. stwierdzono, że dzięki stałym i zdecydowanym reformom w Chinach nastąpiła bezprecedensowa poprawa środowiska biznesowego i przez dwa lata z rzędu kraj znajdował się w pierwszej dziesiątce światowych reformatorów.

