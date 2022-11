CGTN : Shanghai considère l'innovation scientifique et technologique comme le moteur de son développement

BEIJING, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai, la plateforme commerciale de la Chine, a une fois de plus attiré les meilleurs scientifiques du monde à son gala scientifique annuel, le World Laureates Forum (WLF), alors que la ville souligne l'innovation scientifique et technologique comme une force motrice clé pour son développement.

La cinquième édition du WLF, l'un des plus grands rassemblements de science et technologie du monde qui se tient chaque année dans la métropole depuis 2018, a démarré dimanche sur le thème « Science forward: Create a bright future. »

Plus de 60 scientifiques de haut niveau provenant de plus de 20 pays et régions, dont 27 lauréats du prix Nobel, ont participé à cet événement de deux jours, en ligne et hors ligne.

Deux scientifiques remportent le prix WLA

Lors de la cérémonie d'ouverture dimanche, le premier prix de la World Laureates Association (WLA), un prix scientifique international créé à Shanghai en 2021, a été décerné à deux scientifiques.

Le prix WLA 2022 dans le domaine sciences de la vie ou médecine a été décerné au biochimiste allemand Dirk Görlich pour ses découvertes élucidant le mécanisme et la sélectivité du transport des protéines entre le cytoplasme et le noyau. Le prix WLA 2022 dans le domaine informatique ou mathématiques a été attribué au chercheur américain Michael I. Jordan pour ses contributions fondamentales aux bases de l'apprentissage automatique et de ses applications.

En plus d'une médaille et d'un certificat, chacun d'eux a reçu une récompense de 10 millions de yuans (environ 1,39 million de dollars).

Le prix WLA, initié par la WLA et géré par la Fondation WLA, vise à reconnaître et à soutenir d'éminents chercheurs du monde entier pour leurs contributions à la science. Les lauréats du prix WLA ont été officiellement annoncés le 29 septembre.

La science et la technologie au service de l'humanité

La WLA a été fondée avec la vision de « la science et la technologie pour le destin commun de l'humanité » et trois missions de promotion de la science fondamentale, de défense de la coopération internationale et de soutien au développement des jeunes générations de scientifiques, a déclaré Roger Kornberg, président de la WLA et lauréat du prix Nobel de chimie en 2006.

Le monde change. La science peut aider les gens à surmonter des difficultés et même à résoudre complètement les problèmes à l'avenir, a-t-il noté, ajoutant que le forum offre une occasion unique aux participants de communiquer avec les meilleurs experts du monde.

Au cours des dernières années, le WLF est devenu un canal important pour mettre en relation les meilleurs scientifiques du monde et une plateforme de dialogue de haut niveau dans la communauté scientifique mondiale.

La Chine a mis l'accent sur le développement international des échanges et de la coopération scientifiques et technologiques lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, a déclaré Wan Gang, président de l'Association chinoise pour la science et la technologie (CAST, China Association for Science and Technology).

« La communauté scientifique et technologique chinoise s'en tiendra à la valeur commune de toute l'humanité et suivra l'idée d'une science et d'une technologie au service du bien », a-t-il ajouté.

Shanghai veut devenir un centre mondial d'innovation scientifique et technologique

Chen Jining, secrétaire du comité municipal du Parti à Shanghai, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que la ville avait déjà connu une grande amélioration de sa force scientifique et technologique au cours des huit dernières années, l'innovation scientifique et technologique étant un moteur important de son développement continu.

En septembre 2021, la ville a publié son 14e plan quinquennal (2021-2025) visant à faire d'elle un centre d'innovation scientifique et technologique d'influence mondiale.

Selon le plan, Shanghai vise à augmenter l'intensité de ses dépenses en R&D, c'est-à-dire les dépenses en R&D en pourcentage de son PIB, pour atteindre environ 4,5 % à l'horizon 2025. Parmi elles, la part du financement de la recherche fondamentale atteindra 12 %.

La ville veut également porter la valeur ajoutée des industries émergentes stratégiques à 20 % de son PIB d'ici 2025, soit trois points de pourcentage de plus que l'objectif global du pays.

D'ici 2025, la ville espère compter plus de 26 000 entreprises de haute technologie et 560 centres de R&D avec des financements étrangers.

« La coopération et l'ouverture sont une tendance irrépressible », a déclaré M. Chen, ajoutant que Shanghai construira une plateforme d'innovation de meilleure qualité, fournira des services pratiques aux scientifiques du monde entier et créera un environnement commercial de premier ordre.

